Ex Otago festa a Genova: Belin che bravi!

Hai voglia a dire che è solo una canzone! E anche per quell'abbracciami per favore diventa pleonastico sull'abbraccio medesimo. Lì sono tante canzoni, sono tante storie, sono un successo che ha salito la scala a pioli con giudizio. Adelante ma con juicio. E ora, in quel gioco folle che è la circonferenza dell'arte, ai confini di un anno straordinario iniziato a Sanremo e non ancora (mai?) finito gli Ex Otago festeggiano nella loro città, lontano dal centro ma vicini a quella cicatrice che si chiama Ponte Morandi. Per tutta l'estate, fino a settembre, porteranno in giro La Notte Chiama Tour, un percorso in musica e parole, che attraversa la contemporaneità. Ma, come tutti, ma non proprio tutti sanno, l'agenda degli artisti è (almeno) sei mesi avanti il calendario e dunque loro sono già in inverno: e così oggi, 29 luglio 2019, annunciano per il giorno 15 febbraio, un giovedì, il loro live più importante di sempre a Genova, nel catino di quell'emisfero che si chiama RDS Stadium.



Così commentano: "Questa di Genova è una tappa obbligata, perché la musica degli Ex-Otag parla da sempre di questi luoghi: non vediamo l’ora di far vivere Corochinato nella sua città di nascita, assieme a tutte le persone che ci hanno ispirato e che ne fanno parte. Sarà uno spettacolo unico, in cui uniremo tutte le meravigliose esperienze del tour primaverile ed estivo. Promettiamo di regalarvi uno splendido ricordo".



Sono 17 anni che gli Ex Otago traducono poesia in musica e per quanto non sia stato facile mai hanno rinnegato le loro origini, Genova e questo è il motivo per cui hanno scelto di lasciarsi abbracciare nei loro luoghi, da Boccadasse al sestiere del Molo, da via del campo a Capo di Santa Chiara, da Priaruggia (pietra rossa, in italiano) a Voltri, ultima delle delegazioni primi di scivolare nel Ponente, con i loro fan e con ospiti speciali. In fin dei conti la parabola (ascendente) degli Ex Otago è iniziata a febbraio 2019 a Sanremo e non può che concludersi, per poi rinascere come una araba fenice delle creuze de ma, a Genova. Un anno straordinario che li ha consacrati al grande pubblico. Hanno scelto come nome dell'evento Belìn che bravi e rappresenta la chiusura di un cerchio con l’ironia autoctona genovese. Rivivremo l’ultimo Festival di Sanremo, il disco Corochinato con i singoli Tutto bene, Questa notte, Solo una canzone, La notte chiama feat IZI, il docu-film Siamo come Genova; e poi mettiamoci il tour autunnale e il calore ricevuto al concerto del Primo Maggio a Roma.



Il live, organizzato da Magellano Concerti, chiuderà in bellezza questo progetto e sarà una vera e propria sorpresa per tutti. Una grande festa dove ci si scatenerà con i grandi classici della band, dalle hit più ballerine come Tutto bene e Cinghiali incazzati ai successi più romantici come Solo una canzone o Questa notte, oltre ai brani di Corochinato. Intanto, venerdì 2 agosto uscirà il videoclip del nuovo singolo La notte chiama feat Izi, diretto da Cosimo Bruzzese.



I biglietti per la nuova data sono disponibili dalle ore 16 di domani su Ticketone (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati dal 6 agosto