Tutti i concerti di agosto 2019 in Italia

Le coordinate della musica dal vivo in Italia ne mese d'agosto: tutti i concerti in programma dal 1 al 31 agosto 2019

Sarà un agosto bollente. Per le temperature, ma anche per la musica in programma in tutta Italia, da nord a sud e da est a ovest: sono tantissimi i concerti che animeranno i grandi luoghi all’aperto della penisola, nell’ultimo mese dell’estate.

I concerti di agosto 2019 nel nord Italia

Il grande appuntamento dell’estate sarà quello del 15 agosto, nello stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, dove sono attesi gli Offspring. Ma la grande musica dal vivo non sarà la sola internazionale: l’appuntamento è per il 20 agosto lungo l’Arenile – Porto Canale di Comacchio, nel Ferrarese, per una data del Jova Beach Party. Fino al concerto successivo della tournée, l’unico lontano dalla spiaggia: il 24 agosto sulla cima Plan de Corones di Marebbe, in provincia di Bolzano. Ma il divertimento torna in spiaggia: il 27 agosto, al Paccini Wwwk di Alassio, in provincia di Savona, con i Supertramp. E poi ancora con Jovanotti, che il 28 agosto tornerà sulla spiaggia Bell’Italia di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine.

I concerti di agosto 2019 nel centro Italia

L’appuntamento è per il 3 agosto lungo il Lungomare Fermano per il concerto di Lorenzo Jovanotti, tappa del Jova Beach Party. La serata del 7 sarà invece dedicata alla musica di Irama, che potrà essere ascoltata in piazza del Popolo a San Severino Marche, in provincia di Macerata. Rimaniamo aderenti alla musica italiana: l’8 agosto al Porto Turistico di Merano l’appuntamento è con Calcutta. Mentre sarà una serata tutta da ballare quella del giorno successivo, nella discoteca Tartana di Scarlino, in provincia di Grossetto: protagonista il dj Bob Sinclar. E ancora una volta Jovanotti, che l’ultimo giorno di agosto è atteso ancora una volta sulla spiaggia Muraglione di Viareggio.

I concerti di agosto 2019 nel sud Italia

Iniziamo il 7 agosto, con il concerto di Jovanotti lungo la Dino Beach Area di Praia a Mare, in provincia di Cosenza. Ma lo stesso giorno a suonare nel sud Italia sarà anche la grande musica internazionale: ci spostiamo però in Puglia, a Locorotondo, per il concerto di Lauryn Hill, sul prato del campo sportivo comunale. Andiamo ora in provincia di Reggio Calabria, a Roccella Jonica, pronta a ospitare una nuova data del Jova Beach Party. E poi a Soverato, in provincia di Catanzaro, dove l’11 agosto farà tappa la tournée di Irama. E ancora Jova Beach Party: nuovo appuntamento il 13 agosto lungo la spiagga Torre Mozza – Aquarius – Marinagri di Poicoro, in provincia di Matera.

La sera del 15, il Ferragosto si festeggerà a Pula con Luis Fonsi, al ritmo di “Despacito”. Ma torniamo al Jova Beach Party, per lo show in programma il 17 agosto nell’area eventi lungomare di Vasto, in provincia di Chieti. Il 20 agosto a Grottaglie, in provincia di Taranto, a suonare sarà la musica dei Franz Ferdinand.

I concerti di agosto 2019 nelle isole

Cominciamo dal primo agosto, quando a salire sul palco della Fiera di Cagliari sarà l’(ex) inedito duo di Laura Pausini e Biagio Antonacci, impegnato una tournée nei principali stadi italiani. Appuntamento il giorno successivo nell’altra isola, per il concerto di Irama al teatro Antico di Taormina. E rimaniamo nello stesso luogo, per gli spettacoli di Eros Ramazzotti: il 3, il 4 e il 6 agosto. Par condicio vuole che il cantante romano si esibisca anche in Sardegna: l’appuntamento è per il 10 agosto alla Forte Arena di Pula, in provincia di Cagliari. La sera del 14, il divertimento in attesa del Ferragosto sarà tutto sul piazzale Scogli Rossi di Tortolì, in provincia di Nuoro, dove andrà in scena la musica del dj David Guetta. C’è tanta attesa, poi, per il concerto di Antonello Venditti il 27 agosto al teatro Antico di Taormina. Concludiamo rimanendo nello stesso luogo: il 30 agosto il protagonista assoluto sarà Andrea Bocelli.