Mahmood in concerto al Giffoni Film Festival 2019: info e scaletta

Come tutti gli anni, il Giffoni Film Festival affianca alla proiezione dei film in anteprima anche una serie di concerti, che vanno sotto il nome di Giffoni Music Concept. Live completamente gratuiti a partire dalle ore 22 in piazza f.lli Lumière a Giffoni Valle Piana, la cittadina in provincia di Salerno che ospita il più famoso Festival del cinema per ragazzi da oltre 40 anni. Dopo Anastasio, Izi, Boomdabash, Arisa, Daniele Silvestri e tanti altri, a chiudere il ciclo di concerti di quest’anno ci sarà il trionfatore di Sanremo 2019, Mahmood. Vediamo tutte le informazioni per arrivare preparati al live di sabato 27 luglio.

Mahmood in concerto a Giffoni, le info

Mahmood ha inserito anche il concerto al Giffoni Film Festival nelle tappe del suo “Good Vibes Tour”, con cui sta girando in lungo e in largo l’Italia da alcuni mesi. Il cantante di origini sardo-egiziane continua a raggiungere un traguardo dopo l’altro. Dopo la vittoria all’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Soldi” e l’uscita dell’album “Gioventù bruciata”, Mahmood si è aggiudicato anche un bel secondo posto all’Eurovision Song Contest di Tel Aviv. Inoltre, non si contano più i vari dischi d’oro e di platino conquistati da “Soldi”, sia in Italia che all’estero.

Per chi volesse ascoltare dal vivo Mahmood al Giffoni Music Concept sabato 27 luglio, ecco alcune informazioni per raggiungere Giffoni Valle Piana. Chi decide di arrivare in treno, deve scendere alla stazione di Salerno. Da Salerno è possibile prendere un autobus per Giffoni Valle Piana, che dista circa 24 chilometri. Per chi arriva in auto, tramite l’Autostrada Roma-Caserta (A30) o l’Autostrada Napoli-Salerno (A3), deve continuare per la Salerno-Reggio Calabria e prendere l’uscita Pontecagnano. Da qui seguire le indicazioni per Giffoni Valle Piana, a circa 12 chilometri. Chi proviene da sud, deve prendere sempre l’Autostrada Salerno-Reggio Calabria e uscire a Battipaglia o Pontecagnano.

Tutti i concerti del Giffoni Film Festival sono gratuiti e hanno inizio alle ore 22.

Mahmood in concerto a Giffoni, la scaletta

Non sappiamo ancora se per il Giffoni Film Festival Mahmood ha preparato una particolare scaletta dedicata all’evento, di seguito riportiamo quella che è la scaletta seguita dall’artista durante il tour estivo, che però potrebbe subire delle variazioni dell’ultimo momento.

Africa Mai figlio unico Sabbie mobili Il Nilo nel naviglio Remo Canzone in arabo Gioventù bruciata Anni 90 Soldi Dimentica Asia occidente Milano good vibes Uramaki Soldi (bis)

I prossimi concerti di Mahmood

Dopo Giffoni, Mahmood proseguirà con il tour nei principali festival italiani. Domenica 28 luglio sarà a Montecosaro Scalo, in provincia di Macerata, per il Mind Festival. Recentemente, sono state aggiunte altre due date al “Good Vibes Tour”: il 7 agosto a Locorotondo e il 28 settembre a Cosenza. Questi i prossimi concerti di Mahmood: