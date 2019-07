Subsonica in concerto a Taormina: info e scaletta

Tra le date del tour estivo dei Subsonica, a supporto del nuovo album “8”, ci sono anche alcuni eventi speciali dedicati ai primi 20 anni del loro “Microchip Emozionale”, disco cardine nella carriera della band torinese. Il concerto – evento in programma domenica 28 luglio al Teatro Antico di Taormina rientra tra questi appuntamenti, una grande festa in una suggestiva location. Di seguito potete trovare tutte le informazioni per arrivare preparati al live: orari, biglietti e canzoni in scaletta.

Subsonica a Taormina per il “Microchip Emo-Ventennale”: tutte le info sul concerto

Il concerto di domenica 28 luglio nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina (ME) sarà un evento speciale: un modo per festeggiare “Microchip emozionale”, quello che probabilmente resta tuttora l’album più famoso dei Subsonica. Pubblicato nell’estate del 1999, il disco compie ora i suoi primi 20 anni. La band torinese ha deciso di dedicare a questo anniversario quattro speciali concerti – evento (uno per ogni zona d’Italia) nel corso dell’8 tour estivo. L’orario di inizio del live di Taormina è previsto per le 21:30. I biglietti sono acquistabili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano a seconda del settore scelto e sono i seguenti: cavea non numerata 30 euro + diritti di prevendita, cavea numerata 35 euro + d.p., tribuna laterale numerata 40 euro + d.p., tribuna centrale numerata 45 euro + d.p.. Esauriti i posti in platea numerata. Il Teatro Antico di Taormina, il monumento antico più importante e meglio conservato della città, si trova in Via del Teatro Greco.

La possibile scaletta del concerto

Durante i concerti del “Microchip Emo-Ventennale” i Subsonica seguiranno una scaletta speciale, incentrata sulle canzoni dell’album “Microchip Emozionale” pur senza far mancare al pubblico i brani degli altri dischi. A distanza di 20 anni dalla sua pubblicazione, potrete sentire live le indimenticabili tracce che lo compongono, come “Discolabirinto”, “Colpo di pistola”, “Il cielo su Torino”, “Liberi tutti”, “Depre”, “Strade”. Sicuramente non mancheranno in scaletta anche le nuove canzoni dei Subsonica, contenute nell’ultimo album “8”, tra cui “Bottiglie rotte”, “Punto critico”, “Jolly Roger” e tante altre. Presenti, in tutta probabilità, anche altri grandi successi che hanno fatto la storia della band torinese: “Nuvole rapide”, “Nuova ossessione”, “Abitudine”, “Incantevole”, solo per citarne alcuni. Di seguito riportiamo la scaletta seguita dai Subsonica durante i precedenti concerti – evento dedicati al ventennale di “Microchip Emozionale”; le canzoni presentate al live di Taormina potrebbero subire variazioni in base alle scelte della band.