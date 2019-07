Maneskin in concerto a Bellinzona: info e scaletta

Appuntamento il 27 luglio 2019 a Bellinzona per il concerto dei Maneskin in occasione del tour “Il ballo della vita”

Tutto pronto per la tappa dei Maneskin a Bellinzona, presso la Corte Interna del Castelgrande, in data 27 luglio. Di seguito, tutto quello che dovete sapere su come acquistare i biglietti, sul concerto e la possibile scaletta dell’evento.

Maneskin in concerto a Bellinzona: info biglietti

Bellinzona, 27 luglio 2019: i Maneskin conquisteranno il palcoscenico della Corte Interna del Castelgrande. Il concerto avrà inizio alle ore 20:30, ma si consiglia di arrivare un po’ prima per accaparrarsi i posti migliori. I biglietti sono ancora disponibili sul circuito di prevendita TicketOne e presso tutti i rivenditori autorizzati, a una cifra di partenza di 59,80 euro. Per motivi di bagarinaggio, non sarà possibile acquistare più di 6 biglietti per singolo account creato.

Maneskin in concerto a Bellinzona: info scaletta

Il concerto dei Måneskin a Novara vedrà l’alternarsi dei brani estratti dal primo (e, a oggi, unico) disco del gruppo, “Il ballo della vita”, pubblicato il 26 ottobre 2018 dalla Sony Music e certificato doppio disco di Platino. Tra le canzoni presenti in scaletta ci saranno i singoli “Chosen”, brano presentato durante le audizioni di X-Factor del 2017, “Morirò da re”, primo singolo completamente in italiano e naturalmente “Torna a casa”. Inoltre, la band formata da Damiano David & Co. eseguirà diverse cover, già presentate in occasione del talent show di Sky e poi divenute punti di riferimento della discografia della band. Di seguito, la possibile scaletta dell’evento, tenendo presente che la setlist potrebbe essere soggetta a variazioni sulla base delle decisioni del momento della band:

Fear for nobody Are you ready? Chosen Kiwi (Harry Styles cover) New song Morirò da re Recovery Sh*t Blvd Lasciami stare Beggin’ (The Four Seasons cover) Take me out/Somebody told me (medley) Le parole lontane Pyro (Kings of Leon cover) Niente da dire You need me, I don’t need you (Ed Sheeran cover) Let’s get it started (Black Eyd Peas cover) L’altra dimensione Breezeblocks (Alt-J cover) Vengo dalla luna (Caparezza cover) Close to the top Immortale Torna a casa L’altra dimensione (reprise)

Parlando del titolo del disco, la bassista Victoria De Angelis ha dichiarato al Rolling Stones: «Pensiamo che rappresenti a pieno l’idea dell’album: il ballo è un atto che avvicina le persone, che fa liberare, che fa perdere le sovrastrutture per far uscire la parte più spontanea di noi. Ed è quello che abbiamo cercato di fare con questo disco. Il ballo della vita significa una celebrazione della giovinezza, della libertà». Di recente i Maneskin si sono esibiti a Barcellona, in occasione del Doctor Music Festival dello scorso 14 luglio, e dopo un live col botto al Lucca Summer Festival proseguiranno con i loro concerti prima a Bellinzona, poi a Macerata (25 agosto, sold out), Parigi (11 settembre) e Sesto San Giovanni (14 settembre).