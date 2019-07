Laura Pausini e Biagio Antonacci in concerto a Messina: info e scaletta

Laura Pausini e Biagio Antonacci sono pronti per conquistare lo Stadio San Filippo, il 27 luglio, in occasione del tour di successo “Laura e Biagio Stadi Tour 2019”. Di seguito, tutte le informazioni sul concerto, sui biglietti e sulla possibile scaletta.

Laura e Biagio in concerto a Messina: info biglietti

I biglietti per il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci del 27 luglio a Messina sono disponibili sui regolari circuiti di prevendita online, come TicketOne, e presso tutti i rivenditori autorizzati. Per quanto riguarda questa tappa, l’unica fascia di prezzo rimasta disponibile è quella della categoria “Prato” a una cifra di partenza di 46 euro. Per gli interessati, è inoltre ancora disponibile il pacchetto “Prato Gold Laura Biagio Messina”, a una cifra di partenza di 85 euro. Con questo ticket si ha accesso a un biglietto area Prato in piedi, un bracciale che garantisce un accesso all’area PIT sottopalco, un pass laminato da collezione e accesso riservato all’area del concerto. Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 4 biglietti per singolo account.

Laura e Biagio in concerto a Messina: la possibile scaletta

Il tour “Laura Biagio 2019” è la celebrazione di due grandi carriere e, soprattutto, il coronamento di un’amicizia che va avanti ormai dal 1992, anno di debutto della Pausini tra i giovani del Festival di Sanremo, con il brano “La Solitudine”. Dopo un telegramma di congratulazioni, la loro amicizia si è consolidata in una serie di collaborazioni artistiche, tra cui l’iconico brano “Tra te e il mare”, e poi anche “Vivimi”, e “Lato destro del cuore”. Di seguito, la scaletta del tour come rivelata sui social dai due artisti: