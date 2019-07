(@BassoFabrizio)



Siam al gran finale. Radio Norba chiude il suo tour Battiti Live domenica 28 luglio a Bari. E sarà una serata speciale. Per entrare di più nella magia di questo viaggio fatto di musica, cultura, sensibilità e aggregazione ho parlato con presidente dell'emittente Marco Montrone e il direttore artistico Alan Palmieri.



Marco Montrone, Presidente Radio Norba

Presidente come è lo stato di salute dell'universo radiofonico?

La radio sta vivendo una seconda giovinezza, ma anche la terza o la quarta. Era stata data al tramonto e invece non ha mai smesso di crescere come audience e pubblicità.

Risultati che valgono doppio visto il momento difficile.

La fresca costituzione di Sper, gruppo che riunisce tutte le radio per affrontare la sfida digitale, ha confermato la nostra compattezza e dimostra che siamo un comparto matura con le idee chiare sulla strada da percorrere.

La sua emittente come si colloca?

Per Radio Norba è un momento positivo come audience e credibilità. E Battiti Live è parte attiva in questa crescita.

Da quando è presidente?

Dal 2004. La cosa che a volte mi fa sorridere è che io ho 40 anni e la radio 42, è la mia sorella maggiore. E' una emittente al passo con un territorio che negli ultimi anni è cambiato radicalmente. prima era più cristallizzato.

Prima di essere presidente ha fatto il deejay?

Mai. Sono subentrato a mia mamma e dunque ho sempre respirato questo ambiente. Mi sono innamorato da fuori di questo ambiente e dopo una esperienza all'estero sono salito sulla macchina subentrando a mia mamma.

Cosa ascolta?

Chi fa questo mestiere deve ascoltare di tutto.

Curiosità?

In questo periodo la Trap. Sono incuriosito dai fenomeni distanti da me. E confrontandomi col genere ho preso consapevolezza che i punti di partenza sono lontani ma i punti di contatto ci sono eccome. E ci aggiungo che aiuta a capire molto della società.

Lei ha spiegato che gli ultimo 10, 15 anni sono stati una epifania. Coincidono con l'ascesa degli artisti pugliesi.

C'è una diversa consapevolezza. Il Sud ha compreso che può fare cose importanti. Servirebbe qualche infrastruttura in più ma noi andiamo lo stesso a testa alta. In Puglia si è aperta una damigiana: tanti ce l'hanno fatti molti altri possono farcela.

Cosa rappresenta Battiti Live?

Senso di appartenenza. Se è cresciuto così tanto si deve a tre fattori: luoghi, pubblico e cast.



Alan Palmieri direttore artistico di Radio Norba

Alan uno degli aventi più attesi dell'estate musicale è Battiti Live.

Ci siamo arrivati per gradi. Alla base ci sono dinamiche radiofoniche basate su rapporti con i discografici che si sviluppano tutto l'anno.

I tuoi parametri?

Le classifiche e le riunioni.

La forza della radio?

La contemporaneità.

Come si costruisce una scaletta? Bari, ad esempio.

In primis la fiducia, poi rapporti costanti con discografia e management artistico. Dopodiché amore e rispetto per artista e pubblico.

Dal punto di vista pratico?

Non avere timore per la dialettica, studiare sempre la soluzione migliore per l'artista.

Che intendi?

C'è anche chi fa tre brani ma dietro c'è un ragionamento: magari fa il singolo nuovo, poi una hit e chiude con un pezzo recente. Di solito si parte con un brano consolidato, si lavora tutto l'anno per costruire una scaletta che conquisti la fiducia del pubblico.

Cosa ascolti nel tempo libero?

Di tutto, dalla classica alla trap. Ho la mania del controllo.

Nessun condizionamento?

Ho due figli di 5 e 13 anni che mi inviato input interessanti.

Morale?

mi stimola la musica giovane, cerco di surfare tra i generi e correre sulla contemporaneità.



Batti Live a Bari

Oltre ai numerosi artisti italiani, due presenze internazionali arricchiranno il cast di Bari: Ofenbach, duo parigino esploso tre anni fa con la hit "Be Mine”, e l'americana Lp, che ha conquistato la fama nel 2016 con "Lost on you". Sul palco del capoluogo pugliese si alterneranno: la cantante salentina Alessandra Amoroso che festeggia i 10 anni di carriera con "Forza e Coraggio", la nuova hit tratta dall'album "10"; i Boomdabash, ai primi posti nelle classifiche, con il tormentone "Mambo salentino"; i Måneskin, dopo 12 dischi di platino e 4 dischi d'oro, on stage con "L'altra dimensione", estratto da "Il ballo della vita; il fenomeno musicale di quest'anno Achille Lauro con la sua "Rolls Royce" e gli ultimi brani presi dall'album "1969"; Francesco Renga sul palco con estratti da "L'altra metà" e hit della sua carriera; Max Pezzali con la sua "Welcome to Miami", apripista del suo prossimo disco, e alcuni successi del suo repertorio; il ritorno di Fabrizio Moro con la nuova "Figli di nessuno (Amianto)" contenuta nell'omonimo album; sound estivo tutto al femminile conAnnalisa in "Avocado toast" ed Elodie in "Margarita"; la protagonista del latin pop mondiale Elettra Lamborghini con "Tocame", singolo del suo primo album "Twerking Queen"; la nuova icona del pop femminile Joey con "La Rockstar"; Francesco Gabbani sul palco con "È un'altra cosa"; il collettivo trap italiano Dark Polo Gang al quarto progetto in studio "Trap Lovers Reloades"; Mr Rain, in radio con “La Somma” feat. Martina Attili e reduce da 3 dischi di platino; non mancherà l'appuntamento con Gabry Ponte e la sua "discoteca italiana", un remix di successi di ogni tempo in esclusiva per RADIONORBA BATTITI LIVE.