Battiti Live a Bari il 28 luglio, cantanti e possibile scaletta

Il 28 luglio è in programma il gran finale di Battiti Live, rassegna musicale giunta alla diciassettesima edizione e che dopo le tappe a Vieste, Brindisi, Trani e Gallipoli, approda a Bari sul lungomare del capoluogo della Puglia. Il palco sarà allestito sul molo San Nicola, nel luogo simbolo della città. Per l’atto finale della manifestazione arrivano anche due star internazionali: Ofenbach e Lp. Saranno loro la ciliegina sulla torta di un ricco cast pronto ad animare il pubblico pugliese. Ofenbach, due dj parigini, presentano il loro nuovo singolo “Rock It”, mentre Lp ha pubblicato il suo quinto album in studio, “Heart to Mouth”, da cui è estratto il suo ultimo singolo, “Girls Go Wild”.

Sul palco anche Alessandra Amoroso e i Maneskin

Probabilmente però il momento clou dello spettacolo ci sarà quando salirà sul palco Alessandra Amoroso che ha festeggiato i suoi 10 anni di carriera con l’album “10”, da cui è estratto l’ultimo singolo, “Forza e Coraggio”, e ha cantato in giro per l’Italia con il “10 tour”, terminato il 13 maggio. Quella sul palco di Battiti Live dovrebbe essere la sua ultima esibizione live prima di un lungo periodo di pausa come annunciato dalla stessa cantante. Con lei ci saranno anche Boomdabash e sicuramente si esibiranno in “Mambo salentino”, uno dei tormentoni di quest’estate 2019. Dopo quattro tappe, approdano sul palco di Battiti Live anche i Maneskin che festeggiano così i 12 dischi di platino, i 4 dischi d’oro e i 66 sold out registrati in un anno e mezzo. Il loro ultimo singolo è “L’altra dimensione”, estratto dall’album “Il ballo della vita”, che ha finora totalizzato quasi 4 milioni di visualizzazione su YouTube.

Il cast del live di Bari

Sul palco ci sarà spazio anche per Achille Lauro, con la sua “Rolls Royce” e gli ultimi singoli estratti dall’album “1969”. Un altro artista che ha partecipato al Festival di Sanremo e salirà sul palco di Bari è Francesco Renga, che in questi giorni ha annunciato un grande tour nei teatri e canterà il nuovo singolo “Prima o poi”. Anche Max Pezzali si esibirà nel capoluogo pugliese con il nuovo singolo “Welcome to Miami”, un piccolo assaggio dell’album in arrivo nel 2020. Non solo novità però ma anche un medley dei suoi successi. Nel cast c’è anche Fabrizio Moro con il brano “Figli di nessuno (Amianto)”, versione inedita dell’omonima canzone che apre la tracklist del disco, in collaborazione con Anastasio, Annalisa con “Avocado toast”, ed Elodie, con “Margarita”, il suo singolo estivo. Per il gran finale arriva anche Elettra Lamborghini con il brano “Tocame”, in collaborazione con ChildsPlay ft. Pitbull. Nel cast anche Francesco Gabbani con “E’ un’altra cosa”, primo estratto dal suo atteso nuovo album di prossima pubblicazione, la Dark Polo Gang e Gabri Ponte. Il pubblico in piazza potrà rivolgere delle domande direttamente agli artisti sul palco: tra i ragazzi ci sarà la webstar e attrice 16enne, Mariasole Pollio. Lo show, organizzato con il patrocinio del Comune di Bari e della Regione Puglia, inizierà alle 21 circa, l’ingresso è gratuito ma le attività in piazza cominceranno sin dal primo pomeriggio.