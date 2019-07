Con i NeroEssenza si va Fino in Fondo all'estate

Da un desiderio che rincorrevamo da anni, prendiamo forma nella calda estate del 2017. Con qualche idea in testa, un giro di chitarra e dei versi scritti di getto diamo il via a questo progetto. Nel corso del 2018 riusciamo ad aggiudicarci 2 riconoscimenti importanti partecipando al Sanremo Rock ed al Vicenza Rock Contest dove vinciamo il premio come “miglior gruppo vicentino”, in una serata dover per necessità decidiamo di tentare il tutto per tutto esibendoci in acustico. Nascono proprio in questo periodo i pezzi che da tempo ormai portiamo ai nostri live e che sono poi entrati a far parte dell’EP: brani che avevamo nel cassetto, nati per chitarra e voce nell’intimità casalinga e che poi abbiamo ri-arrangiato in sala prove trasformandoli in elettrico.



Tra tutti i pezzi del disco “Fino in fondo” probabilmente descrive uno dei momenti più bui che si possono attraversare durante il corso della vita. Parla del momento in cui ci si rende conto che la cosa, o la persona, che pensiamo ci possa salvare è al tempo stesso ciò che ci “uccide”. Questo singolo, in particolar modo, mette in evidenza che non è possibile affrontare le difficoltà giornaliere senza aver prima fatto i conti con sé stessi. Quando abbiamo deciso di lavorare su questa traccia, abbiamo avuto fin da subito la sensazione che potesse essere un brano importante per noi: inizialmente uno fra i tanti brani acustici abbozzati, è poi diventato una delle canzoni a cui siamo più legati. Tratto da una storia di vita vissuta, abbiamo deciso di vestirlo nel miglior dei modi per renderlo diretto.



“Fino in fondo” è il secondo singolo estratto dall’EP “NeraEssenza”, il nostro esordio discografico firmato con la label/management Sorry Mom!. La collaborazione con Sorry Mom! ci ha permesso di evolverci facendoci spazio nelle principali piattaforme digitali. Pubblicato il 22 febbraio 2019, “NeraEssenza”, è un disco in cui abbiamo racchiuso 6 tracce legate da un filo emotivo immaginario in cui abbiamo provato a descrivere gli angoli bui dei nostri stati d’animo. Il sound ridotto all’essenziale è stato pensato per rendere immediato il messaggio contenuto nei versi. Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla produzione di Andrea “Spazza” Rigoni, chitarrista storico del gruppo punk-rock Derozer, nello studio Produzioni Fantasma. La protagonista del video ufficiale che accompagna il singolo, decide di tornare nei luoghi della sua infanzia, dove qualcosa si era rotto, per provare a ricostruire il suo passato. All’interno della scuola che aveva frequentato da bambina ricerca sé stessa, per dare una risposta a delle domande lasciate in sospeso e che l’hanno portata nel tempo ad ammalarsi di depressione. Questa tematica interessa un grandissimo numero di persone. Abbiamo deciso di trattarla perché i dati dell’OMS indicano che il numero dei casi è in costante aumento, spesso i sintomi sono poco chiari, in molti si rifiutano di riconoscerla ed hanno paura di affrontarla. Le riprese sono state effettuate a Recoaro Terme (VI), luogo che avevamo già scelto per il nostro precedente videoclip ed anche paese di origine della maggior parte di noi.



Fino in fondo” sarà disponibile dal 27 luglio sul nostro canale Youtube. Per restare aggiornati su di noi è sufficiente cercarci sui principali social come Facebook ed Instagram e hashtag #NeraEssenza