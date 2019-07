Ludovico Einaudi in concerto a Siracusa: info e scaletta

Sta per concludersi la seconda parte del tour italiano di Ludovico Einaudi. Il compositore è partito il 15 marzo con la data zero di Alba e ora chiude la leg estiva con lo spettacolo del 25 a Siracusa, il 27 a Napoli e il 29 a Roma. Sul palco con lui ci sono i fedelissimi Federico Mecozzi al violino e viola e Redi Hasa al violoncello. Il concerto chiude le iniziative collaterali nell'ambito della stagione 2019 della Fondazione Inda. Il cuore dello spettacolo sarà dedicato al progetto “Seven Days Walking”, nuovo lavoro discografico di Ludovico Einaudi, registrato tra settembre e ottobre 2018 a Schloss Elmau (Germania) e Air Studios di Londra, pubblicato a tre anni e mezzo dal precedente “Elements”. Si tratta di un progetto di notevole spessore e importanza nella carriera del compositore suddiviso in sette episodi, sette album (Day One, Day Two, ecc. fino al Day Seven) che vengono pubblicati a cadenza mensile, dal 15 marzo 2019.

Il progetto "Seven Days Walking"

«L’idea mi è venuta mentre riascoltavo alcune registrazioni delle prime prove: ogni versione mi sembrava avere un suo carattere, con sfumature così distinte che non riuscivo a preferirne una piuttosto che un altra. Associavo il tutto al camminare, all’esperienza di fare e rifare gli stessi percorsi, ogni volta scoprendo nuovi dettagli. E così alla fine ho deciso di inglobarle tutte in un percorso di ascolto labirintico, un po’ come entrare nei meandri della creazione e vedere come un’idea musicale si può sviluppare in tante direzioni, cambiare ogni volta che viene eseguita, e cambiare ulteriormente nel momento in cui viene ascoltata», queste le parole di Ludovico Einaudi per presentare il progetto. Il calendario degli ultimi concerti in Italia in programma quest’estate:

La scaletta e il tour in Europa

Giovedì 25 luglio, alle 21, ci sarà l’unica tappa siciliana per Seven days walking e sarà la prima volta in carriera di Ludovico Einaudi davanti al pubblico del Teatro Greco di Siracusa. Non esiste una scaletta ufficiale del tour ma sicuramente non mancheranno all’appello i brani più suonati durante i suoi live: ‘Petricor’, ‘Elements’, ‘Fly’, ‘Nuvole Bianche’, ‘Berlin Song’, ‘Divenire’ e ‘Choros’. Ovviamente ci sarà spazio anche per alcune delle composizioni presenti nel progetto “Seven Days Walking”. Dopo le date in Italia, Ludovico Einaudi continuerà il suo tour in Europa con cinque live consecutivi a Londra nel mese di agosto. Ad ottobre tornerà in Inghilterra, poi si sposterà in Germania (dove già sono stati registrati tutti sold out) e proseguirà fino a novembre:

31 luglio – London, UK

1 agosto – London, UK

2 agosto – London, UK

3 agosto – London, UK

4 agosto – London, UK

12 ottobre – Birmingham, UK

13 ottobre – Brighton, UK

15 ottobre – Dresden, DE (sold out)

16 ottobre – Frankfurt, DE (sold out)

17 ottobre – Stuttgart, DE (sold out)

18 ottobre – Düsseldorf, DE (sold out)

28 ottobre – Liverpool, UK

29 ottobre – Edinburgh, UK

30 ottobre – Glasgow, UK

2 novembre – Nottingham, UK

5 novembre – Madrid, ES (sold out)

13 novembre – Hamburg, DE (sold out)

14 novembre – Hamburg, DE (sold out)

15 novembre – Munich, DE (sold out)

16 novembre – Nuremberg, DE