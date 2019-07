John Legend in concerto a Taormina: info e scaletta

Giovedì 25 luglio appuntamento da non perdere al Teatro Antico di Taormina con l’unica esibizione europea di John Legend. Il concerto dell’artista statunitense è prodotto dalla società americana Dream Loud e verrà presentato da Marco Bosco, già direttore creativo per gli spettacoli di 4Ever e dall’influencer, imprenditrice e modella Taylor Mega. John Legend si esibirà in uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia insieme all’orchestra sinfonica, “The Independence Orchestra” composta da 100 elementi. Queste le sue parole: «E’ un’emozione straordinaria, trovarsi in uno dei luoghi più affascinanti al mondo. Sto apprezzando il fascino dei luoghi, in un teatro di millenaria tradizione. Sono davvero entusiasta, sono emozionato perché la mia prima volta qui in Sicilia». Lo spettacolo arriva dopo l’annullamento di Florence4Ever che prevedeva l’esibizione di John Legend e Mariah Carey allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Al suo posto è stato scelto il Teatro Antico di Taormica. Il concerto rappresenta una pregiata anticipazione dell’evento Sicily4Ever che si terrà in terra sicula il prossimo 4 luglio 2020, in concomitanza con l’Indipendence Day, e che celebra i legami storici tra Sicilia e Stati Uniti.

La scaletta del concerto di Taormina

John Legend sta continuando da mesi la sua attività live, la sua dimensione ideale dove spesso alterna hit della sua carriera a cover di grande spessore. Per il concerto di Taormina potrebbe riproporre la scaletta dello spettacolo tenuto a Los Angeles all’Hollywood Bowl il 15 giugno:

Higher (DJ Khaled cover) (Hook Only) Penthouse Floor A Good Night Tonight (Best You Ever Had) Love Me Now Overload Used to Love U Again Like I'm Gonna Lose You (Meghan Trainor cover) What's Going On (Marvin Gaye cover) Ordinary People God Only Knows (The Beach Boys cover) (A cappella) You & I (Nobody in the World) All My Love (Led Zeppelin cover) All of Me Green Light Move On Up (Curtis Mayfield cover) Glory (Common & John Legend cover) Preach

Le vendite dei biglietti sono chiuse e si prevede quindi il tutto esaurito in ogni ordine di posto per l’evento. L’inizio del concerto è fissato per le ore 21:00.

Il nuovo singolo e l'album in arrivo

Nella conferenza stampa di presentazione, John Legend ha dichiarato di essere al lavoro al suo nuovo album. Mancano ancora alcune settimane di lavorazione per chiudere il nuovo progetto e spera di pubblicarlo quanto prima. Dopo si dedicherà a trascorrere un po’ di tempo con la famiglia. Secondo quanto dichiarato dallo stesso artista il concerto si concluderà con “Preach”, l’ultimo singolo uscito a febbraio e che anticipa il nuovo album. «L’idea alla base della canzone è che a volte possiamo essere così frustrati dalle notizie e da ciò che sta succedendo nel mondo, c’è questa dispersione in atto di noi stessi. Diventiamo apatici? Ci impegniamo? Ne parliamo o facciamo qualcosa?». Nel video il cantante appare nel letto con sua moglie mentre alla tv scorrono immagini che raffigurano i problemi sociali che affliggono il mondo: sparatorie scolastiche, bambini separati dai genitori al confine, tattiche aggressive delle forze dell’ordine verso Afro-americani. Il videoclip ufficiale, diretto da Dominique DeLeon, è il primo a utilizzare la funzione di raccolta fondi di YouTube che invita gli utenti a dare il proprio contributo a FREEAMERICA attraverso il pulsante “fai una donazione”.