Izi in concerto al Giffoni Film Festival 2019: info e scaletta

Sarà Izi il protagonista assoluto della serata del 25 luglio al Giffoni Music Concept per un live gratuito e una masterclass in piazza Lumiere

C’è anche Izi nel cast che fa parte del Giffoni Music Concept – Vivo Giffoni, il programma di concerti e appuntamenti musicali che sono parte integrante della 49esima edizione del Giffoni Film Festival. L’artista sarà il protagonista della serata del 25 luglio con un live aperto al pubblico in Piazza Fratelli Lumiere e una Masterclass con i ragazzi di Giffoni. Izi è impegnato nella promozione del suo terzo album “Aletheia”, uscito il 10 maggio e che raccoglie il frutto di anni di ricerca, di riflessione e di lotta costruttiva riguardo tutto ciò che finora è stato nella vita del rapper, personale ed artistica. Il primo singolo estratto è stato “Fumo Da Solo”, mentre da qualche settimana è uscito anche il brano “Dammi Un Motivo” che racconta una storia autobiografica segnata da distanza e nostalgia dove un occhio è chiuso sul passato e l’altro è aperto dentro se stesso. Dopo aver calcato il palco del Concerto del Primo Maggio a Roma, Izi è stato impegnato in lungo instore tour e ora sta attraversando l’Italia con numerose tappe in festival e manifestazioni nazionali.

La possibile scaletta del concerto

Dopo i live a Cosenza all’Invasioni Festival, Genova per il Goa Boa Festival e la data del Giffoni Music Concept, queste le prossime tappe in programma:

27 luglio Rimini, Rimini Beach Arena

4 agosto Patti, Indiegeno On The Beach - Indiegeno Fest

11 agosto Lecce, Pala Live - Sottosopra Fest

La scaletta del concerto di Giffoni Valle Piana dovrebbe comprendere il meglio dei tre album della carriera discografica di Izi. Classe ’95, Izi è il nome che Diego Germini ha scelto per firmare la sua musica. Dopo aver debuttato nel 2016 in “Zeta”, film di Cosimo Alemà in cui ha recitato come attore protagonista, nello stesso anno ha pubblicato “Fenice”, il suo primo disco di inediti. I primi singoli ad uscire sono “Chic” e “Scusa” ma all’interno dell’album ci sono collaborazioni con Ensi in “Casa”, Moses Sangare in “Scusa”, Sfera Ebbasta in “Tutto apposto”, Coco in “La tua ora” e Tormento in “Solo”. L’anno successivo Izi pubblica “Pizzicato” dove figurato anche Tedua e Vaz Tè, presenti in “Wild Bandana”, Fabri Fibra in “Dopo esco”, Enzo Dong in “Come me” e Caneda in “Bad Trip”. Dal disco sono stati estratti tre singoli: “Pianto”, “4GETU” e “Tutto torna”.

L'album "Aletheia"

Nel 2019 esce il suo terzo album anticipato dal singolo “Fumo da solo”, che ha visto la produzione di Charlie Charles e The Supreme. “Aletheia” nasce dalla collaborazione con protagonisti assoluti della scena italiana e internazionale e alcune delle promesse del beatmaking e del rap: dai featuring con Sfera Ebbasta e Speranza alle produzioni di David Ice, Charlie Charles, tha Supreme, Mace, High Klassified, Maaly Raw, Heezy Lee, Josh e Bijan Amir e Frankie P. «Dovrei fare il duro anch’io? - spiega il rapper - Non ce n’è bisogno. Siamo esseri umani, siamo tutti al tempo stesso molto forti e molto deboli. “Aletheia" è anche la consapevolezza di questa natura. Prima di scrivere l’album mi sono detto: perché mi dovrei vergognare del mio lato debole? Non mi voglio vergognare di nulla».