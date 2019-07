Achille Lauro in concerto a Grugliasco: info e scaletta

Prima del ritorno nei club il prossimo autunno, Achille Lauro è attualmente impegnato col tour estivo di presentazione del suo nuovo album “1969”. La prossima tappa in calendario lo porterà sul palco del Gru Village Music Festival di Grugliasco (Torino). L’appuntamento è per sabato 27 luglio. Di seguito trovate tutte le info utili per arrivare preparati al concerto: orari, biglietti e le possibili canzoni in scaletta.

Achille Lauro a Grugliasco (TO): tutte le info sul concerto

Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, si è fatto conoscere al grande pubblico grazie alla sua partecipazione alla 69ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Rolls Royce”, ma per gli appassionati di rap e trap il suo è un nome ben noto da anni. Col suo stile eclettico ed irriverente ha conquistato un pubblico sempre più vasto, ed ora i suoi fan potranno sentire live le canzoni del nuovo album “1969”. Achille Lauro chiuderà il programma 2019 del Gru Village Music Festival di Grugliasco (Torino): l’appuntamento è per sabato 27 luglio. L’opening act è stato affidato a Victor Kwality, fresco d’uscita del nuovo disco “Dinosauri”, pubblicato lo scorso 12 aprile per Sugar Music. L’inizio dello show è fissato per le ore 22:00. I biglietti sono acquistabili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati, al prezzo di 10 euro + diritti di prevendita. In alternativa l’acquisto è possibile anche direttamente presso la biglietteria ufficiale del Gru Village al Box Informazioni di Le Gru (senza commissioni). Il Gru Village Festival, giunto quest’anno alla sua quattordicesima edizione, si tiene presso l’arena all’aperto di Shopville Le Gru a Grugliasco (Torino). La location è facilmente raggiungibile in auto (parcheggi gratuiti a disposizione) e con i mezzi pubblici (linee 17, 17/, 44, 56 e 66). Dopo la tappa torinese, Achille Lauro continuerà il suo tour estivo con date fino al mese di settembre, dopodiché il “Rolls Royce tour” arriverà nei club di tutta Italia per i concerti autunnali.

La possibile scaletta del concerto

Il tour estivo di Achille Lauro è a supporto del suo nuovo album “1969”, uscito lo scorso 12 aprile per Sony Music. Pertanto, protagonisti della serata saranno sicuramente i brani estratti dal disco: canzoni come “Rolls Royce” (presentata sul palco di Sanremo 2019), il singolo “C’est la vie”, la title track “1969”, “Zucchero”, “Delinquente” e “Je t’aime”. Immancabili anche i precedenti brani di maggiore successo del trapper romano, come “Thoiry Remix”, “Mamacita”, “Ulalala”. Nelle passate date del tour, Achille Lauro ha persino portato sul palco un accenno di un’ardita cover: “Il tempo di morire” di Lucio Battisti. Di seguito riportiamo, come linea guida, la scaletta seguita durante i precedenti show; è da tenere presente che le canzoni presentate al pubblico torinese potrebbero subire variazioni in base alle scelte dell’artista.