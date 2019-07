“5 More Days ‘Til Summer” di Lenny Kravitz: il video

Lenny Kravitz ha appena fatto uscire “5 More Days ‘Til Summer”, terzo singolo estratto dall’ultimo album, “Raise Vibration”, pubblicato lo scorso 7 settembre. Ad accompagnare la canzone estiva, anche un video che trasmette tutta la gioia e la freschezza del brano.

5 More Days ‘Til Summer, un ritorno alle origini

Con “5 More Days ‘Til Summer”, Lenny Kravitz sembra essere ritornato alle sonorità con cui si è fatto conoscere al pubblico, ormai 30 anni fa. La canzone ha delle atmosfere pop-rock accompagnate dalla chitarra acustica che lo rende il brano perfetto per l’estate, da canticchiare in spiaggia o in macchina mentre si va al mare. Nel testo, il cantautore racconta l’attesa delle tanto sospirate ferie estive da parte di un lavoratore ormai sessantenne. Lenny Kravitz ha dichiarato di aver ascoltato la storia in un bar e di averla voluta mettere in musica: «Non ha una moglie, lavora di notte e dorme durante il giorno, e da tempo vede soltanto il buio della sera. Ha messo dei soldi da parte e sta per partire per la sua prima vacanza. Ho pensato alla vita che stava vivendo e a quello che avrebbe voluto fare. L’ho visto ritornare giovane e rivivere tutte quelle esperienze che avrebbe dovuto fare quando era adolescente, seppure fosse ormai avanti con l’età. È una canzone pop, leggera e gioiosa».

Il video

Nel video che accompagna l’uscita del singolo, vediamo trasportate in immagini proprio le parole della canzone. Si vede quest’uomo con capelli e barba bianca con la tuta da lavoro, che a fine giornata è sempre stanco e distrutto. Fino a quando non arriva il giorno di partire per le vacanze, e allora l’atmosfera cambia totalmente. L’uomo si spoglia della tuta e sfoggia camicie colorate, tuffandosi in acqua e godendosi la spiaggia e la vacanza, come non aveva mai fatto in vita sua. Accanto alle scene che narrano la storia del sessantenne, compare anche Lenny Kravitz, che canta e suona la chitarra in un bosco, dominando come sempre la scena, da grande performer qual è. Il video è diretto da Noah Becker e l’uomo è interpretato da Carlos Lagoeiro.

Raise Vibration

“Raise Vibration” è l’undicesimo album in studio di Lenny Kravitz ed è stato pubblicato nell’autunno del 2018. Il cantautore e polistrumentista ha dichiarato di aver composto le canzoni contenute nel disco nella sua residenza alle Bahamas, soprattutto di notte. L’album è un concentrato della musica di Kravitz: rock, funk, blues e soul abilmente miscelati nel sound che da oltre trent’anni caratterizza lo stile del musicista. Da “Raise Vibration” sono stati estratti tre singoli: “It’s enough”, uscito l’11 maggio 2018, e “Low”, pubblicato il 25 maggio 2018. Lenny Kravitz ha appena concluso un tour europeo che l’ha visto toccare anche l’Italia, con concerti a Milano e Bologna.

Lenny Kravitz è uno degli esponenti della scena rock più apprezzati degli ultimi decenni. Dal primo album “Let love rule” del 1989, l’artista ha venduto oltre 40 milioni di dischi in tutto il mondo. Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni, Lenny Kravitz ha vinto quattro Grammy Awards consecutivi, stabilendo il record di vittorie nella categoria ‘Best Male Rock Vocal Performance’.