Daniele Silvestri + La Municipal in concerto al Giffoni Film Festival 2019 info e scaletta

Il Giffoni Film Festival 2019 continua a regalare serate di musica live grazie all’appendice Giffoni Music Concept. Si tratta di una rassegna che dal 19 al 27 luglio ospita grandi protagonisti della musica italiana per concerti gratuiti, masterclass e incontri con i fan. Il 24 luglio sarà il turno di Daniele Silvestri e de La Municipal per uno spettacolo unico e imperdibile. In attesa del suo primo tour nei palasport per festeggiare i 25 anni di carriera, Daniele Silvestri ha deciso di regalarsi una breve serie di date estive per prepararsi al meglio in vista dell’autunno. Dopo Giffoni il cantautore sarà infatti impegnato in un live a Tarvisio per il No Borders Music Festival, a Tindari per Indiegeno Fest e a Rispescia per il Festambiente 2019. «Prima che… arrivi l’autunno, e insieme a quello, il tour Palasportivo de “La terra sotto i piedi” passerà un po’ troppo tempo per rimanere congelato in attesa, lo confesso. Allora decido di affrontare l’estate alle porte centellinando qualche piccola ma importante occasione per fare musica e incontrarci, se lo vorrete», con queste parole Daniele Silvestri ha annunciato la sua scelta di esibirsi anche quest’estate.

La possibile scaletta di Daniele Silvestri

Per il Giffoni Film Festival 2019 la scaletta dovrebbe ripercorrere la carriera del cantautore con i più grandi successi e qualche brano tratto da “La terra sotto i piedi”, album pubblicato il 3 maggio 2019. Questa la scaletta eseguita il 20 luglio per il concerto al Castello di Arco e che dovrebbe essere ripresa anche in vista del concerto a Giffoni presso la piazza Fratelli Lumiere.

Prima Di Essere Un Uomo Monetine Ma che discorsi Strade di Francia Le Cose In Comune Frasi da dimenticare A dispetto dei pronostici Il Flamenco della Doccia Manifesto Il mio nemico L'autostrada L'appello Le navi La mia casa Argentovivo Prima che Occhi da orientale Gino e l'Alfetta Salirò A bocca chiusa La paranza Cohiba

Il live de La Municipal

Con Daniele Silvestri ci sarà spazio anche per ascoltare la musica dei “La Municipal”. Il duo salentino è formato dai fratelli Carmine e Isabella Tundo e dopo il loro esordio nel 2013 hanno aperto i concerti di Niccolò Fabi, Roberto Angelini, Le luci della centrale elettrica e i Subsonica. Nel 2019 hanno pubblicato il loro secondo album “Bellissimi difetti” arrivato a tre anni di distanza dal loro esordio. Nel live di Giffoni Valle Piana, il duo dovrebbe offrire il meglio dei due progetti discografici. Questa la tracklist dell’album “Bellissimi difetti”:

Finirà tutto quanto Punk Ipa I tuoi bellissimi difetti Il funerale di Ivan I Mondiali del '18 Mercurio Cromo Italian Polaroid Le vele Noi due sulla luna Major Tom Scogliere Vecchie dogane

Dall’album sono stati estratti i singoli “Vecchie dogane”, “I Mondiali del ‘18”, “Italian Polaroid”, “Mercurio Cromo” e “Punk Ipa”, usciti nel 2018. Nel 2019 è invece uscito il brano “Finirà tutto quanto”, un dialogo tra due persone che hanno vissuto lontano per anni. Il duo è impegnato dall’8 giugno nel tour “Bellissimi Difetti Tour 2019” e dopo aver suonato a Giffoni saranno a Sala Consilina, Castellana Grotta, Torricella, Laterza, Pescara, Follonica, Fara Vicentino e Palo del Colle.