Carl Brave in concerto a Molfetta: info e scaletta

Si apre col concerto di Carl Brave la due giorni del “Luce Music Festival”, sulla Banchina San Domenico del porto di Molfetta (BA). Alle ore 21 di mercoledì 24 luglio, il nuovo volto della musica italiana salirà sul palco per uno dei concerti inseriti nel suo gettonatissimo “Notti Brave Summer Tour”: biglietti ancora disponibili sul circuito Ticketone o direttamente in biglietteria al prezzo unico di 25,30 euro. Carlo Coraggio, questo il suo vero nome, sarà accompagnato dalla sua band: Simone Ciarocchi (batteria), Lucio Castagna (percussioni), Mattia Castagna(basso), Lorenzo Amoruso (chitarra), Massimiliano Turi (chitarra), Valerio D'Ambrosio (tastiere), Adalberto Baldini (sax), Riccardo Impedovo (tromba), Gabriele Tamiri (tromba). Il concerto sarà anticipato dall'esibizione del vincitore del Luce Contest per artisti e band emergenti.

Il “Notti Brave Summer Tour” prima dell’Europa

Carl Brave è nel pieno del suo lungo tour estivo con date in tutta Italia, tra festival e live all’aperto. Dopo un inverno di concerti nei teatri, la tournée estiva ha preso il via il prossimo 8 giugno con la data in programma al Nameless Music Festival di Barzio (LC), per poi proseguire fino al mese di settembre. I biglietti per il “Summer tour” sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi partono da 20 euro più diritti di prevendita e variano a seconda della data selezionata. A ottobre, invece, l’artista romano partirà alla conquista dell’Europa, con una lunga serie di date nelle principali città europee- Ecco tutti gli appuntamenti in programma:

Mercoledì 24 luglio – Molfetta (BA), Banchina San Domenico – Luce Music Festival

Sabato 27 luglio – Riola Sardo (OR), Parco dei Suoni

Domenica 28 luglio – Sant'Antioco (CI), Arena Fenicia

Venerdì 2 agosto – Catania, Villa Bellini

Sabato 3 agosto – Patti Marina (ME) – Indiegeno Fest

Martedì 6 agosto – Reggio Calabria, Piazza Castello

Sabato 10 agosto – Pescara, Porto Turistico - Zoo Music Festival

Domenica 11 agosto – Follonica (GR), Arena Spettacoli – Follonica Summer Festival

Martedì 13 agosto – Gallipoli (LE), Pala Live - Sottosopra Fest

Venerdì 30 agosto – Parma – Parma Music Park

Sabato 31 agosto – Brescia, Piazza della Loggia

Martedì 3 settembre – Prato, Piazza Duomo - Prato è spettacolo

Sabato 14 settembre – Lugano, Lido

Giovedì 10 ottobre – Lisbona, LAV

Sabato 12 ottobre – Madrid, Sound Stage

Domenica 13 ottobre – Barcellona, Razzmatazz

Martedì 15 ottobre – Parigi, Badaboum

Giovedì 17 ottobre – Berlino, Binuu

Sabato 19 ottobre – Bruxelles, Botanique

Lunedì 21 ottobre – Londra, O2 Academy Inslington

Mercoledì 23 ottobre – Amsterdam, Q Factory

La probabile scaletta

La scaletta del tour estivo di Carl Brave sarà incentrata sul recente successo discografico “Notti Brave” (2018) e l’ep “Notti Brave (After)”, apprezzatissimo sequel dell’album da disco di platino. Il cantautore romano porterà sicuramente in scena anche alcuni dei successi musicali che hanno costellato la sua carriera, come “Fotografia”, “Chapeau” e “Camel Blu”. Di seguito, la scaletta del concerto dello scorso 18 luglio all’Arena del Mare di Genova, per farsi un’idea di quella che potrà essere la setlist del live in terra pugliese: