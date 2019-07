Calcutta in concerto a Majano: info e scaletta

Calcutta arriva in concerto al Festival di Majano (UD) per il suo “Evergreen tour”: tutte le info e le canzoni in scaletta

Calcutta si esibirà sul palco del Festival di Majano, cittadina collinare in provincia di Udine, per la prossima tappa estiva del suo “Evergreen tour”. Il concerto del cantautore di Latina andrà in scena nella serata di venerdì 26 luglio, subito dopo l’opening act di Giorgio Poi. Di seguito potete trovare tutte le info utili per arrivare preparati all’evento: gli orari, i biglietti e le canzoni in scaletta.

Calcutta al Festival di Majano: tutte le info sul concerto

Forte del successo riscontrato negli ultimi anni, dopo aver riempito arene, stadi e palazzetti di tutta Italia, Calcutta continua il suo “Evergreen tour” nelle location all’aperto e nei festival estivi. Il prossimo appuntamento in calendario per l’estate 2019 si terrà venerdì 26 luglio nell’area concerti del Festival di Majano. La storica rassegna musicale, enogastronomica e culturale che ogni anno attira nella cittadina collinare del Friuli migliaia di visitatori, giunge quest'anno alla sua 59ª edizione, con un programma in grado di soddisfare gli appassionati di musica di ogni genere: dal progressive rock dei Jethro Tull (28 luglio) all’indie italiano di Calcutta. I biglietti per assistere al concerto del cantautore di Latina sono acquistabili su circuito Ticketone, online e in tutti i punti vendita autorizzati, o direttamente presso la biglietteria del festival la sera dell’evento (salvo disponibilità). Il prezzo (posto unico) è di 32 euro + diritti di prevendita. Ricordiamo che è possibile acquistare un massimo di 6 biglietti per ciascun utente. Venerdì 26 luglio l’orario di apertura delle porte è fissato per le 19:30, mentre alle ore 21:00 inizierà il concerto di Giorgio Poi e a seguire l’esibizione di Calcutta, accompagnato sul palco dalla sua band. Il live in programma al Festival di Majano è uno degli ultimi appuntamenti estivi nel calendario del cantautore, che dopo la tappa friulana si esibirà in altri due show: l’8 agosto allo Zoo Music Festival di Pescara e il 10 agosto al Locus Festival di Locorotondo (BA).

La possibile scaletta del concerto

Ad aprire il live di Calcutta venerdì 26 luglio, al Festival di Majano, sarà Giorgio Poi, talentuoso cantautore compagno d’etichetta (Bomba Dischi). Calcutta presenterà al pubblico le canzoni del suo ultimo album “Evergreen”, uscito il 25 maggio 2018 e attualmente certificato disco d’oro. Il disco è stato da poco ripubblicato in una nuova versione estesa intitolata “Evergreen… E altre canzoni”, arricchita da varie demo, live version e dai nuovi brani “Sorriso (Milano Dateo)” e “Due punti”. Durante il concerto a Majano non potranno mancare i singoli tutti da cantare “Orgasmo”, “Kiwi”, “Paracetamolo” e “Pesto”. In scaletta è stato riservato ampio spazio anche per i precedenti successi della sua fortunata carriera, tra cui l’indimenticabile singolo d’esordio “Cosa mi manchi a fare”, “Gaetano”, “Frosinone”, “Oroscopo” e tanti altri brani che hanno il potere di restare appiccicati in testa. Il cantautore si esibirà sul palco accompagnato, come sempre, dalla sua band. Di seguito riportiamo la scaletta seguita durante i precedenti concerti estivi; i brani presentati durante il live al Festival di Majano potrebbero subire variazioni in base alle scelte dell’artista.