Baby K in concerto a Mondovì: info e scaletta

«Preparate la sveglia, sarà un’estate rovente» aveva scritto Baby K qualche settimana fa, annunciando sui social tutte le date dal vivo del suo nuovo tour. La regina del reggaeton italiano conquista il “MOV Summer Festival” con uno spettacolo mozzafiato e una scaletta che calamiterà centinaia di persone.

Baby K a Mondovì: info concerto

La rassegna musicale del MOV Summer Festival si trova all’interno del Mondovicino Outlet Village, in Piazza Giovanni Jemina. Protagonista indiscussa dell’evento è la musica, la quale porterà sul palcoscenico artisti del calibro di Luca Carboni, Baby K e Giusy Ferreri. Baby K si esibirà il 25 luglio in un concerto a ingresso gratuito, al quale tutti potranno accedere. L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21.

Baby K: la possibile scaletta

All’interno della scaletta del concerto di Baby K appariranno i brani contenuti nel suo album più recente, “Icona”, compresi i tre singoli che ne avevano anticipato la release: “Voglio ballare con te”, “Da zero a cento” e “Come no”. Inoltre, non mancheranno di certo gli iconici brani che hanno reso famosa la sua produzione discografica. Di seguito, la possibile scaletta dell’evento, tenendo presente che si tratta di una setlist provvisoria, soggetta a variazioni:

Icona Come no Da zero a cento Certe cose Vibe Voglio ballare con te Aspettavo solo te Dammi un buon motivo Mi faccio i film Sogni d’oro e di platino Killer Roma-Bangkok Sei sola Non cambierò mai Venerdì Playa

Baby K: le date dell’Icona Summer Tour

«ICONALIVE è nella tua città. Ecco le prime date… In arrivo, altre. Ci vediamo quest’estate!» scrive Claudia Nahum, vero nome di Baby K, e promette un ricco calendario di eventi musicali dal vivo. Per il momento, non sono previste date a pagamento. Vale a dire che tutti i concerti che seguono in questa lista non richiedono l’acquisto di un biglietto d’ingresso:

25 luglio: Mondovì, Cuneo

1 agosto: Senorbì, Cagliari

3 agosto: La Spezia

16 agosto: Dorgali, Nuoro

17 agosto: Porto Cervo, Otranto

Baby K, una hit dopo l’altra

Dopo il botto nel 2015, il nome di Baby K è letteralmente sulla bocca di tutti. A questo successo strabiliante si deve “Roma-Bangkok”, formidabile duetto con Giusy Ferreri da 9 dischi di Platino FIMI. Nel 2017 è stata poi la volta di “Voglio ballare con te”, in collaborazione con Andrès Dvicio, mentre col 2018 è arrivato il ritmo di “Da zero a cento”, uno dei singoli più importanti estratti dal disco “Icona”, con ben 3 dischi di Platino all’attivo. Al momento, Baby K è una delle rapper più influenti e ascoltate della musica italiana. Nata da genitori italiani a Singapore, la star fa affondare le radici della sua cultura musicale eterogenea e fresca in un background adolescenziale vissuto tra Roma e Londra. Sono queste le città dove Baby K acquisisce la sua mentalità internazionale e cosmopolita, un cocktail perfetto per affrontare la popolarità con ambizione, coraggio e grande umiltà.