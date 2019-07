Achille Lauro in concerto a Udine: info e scaletta

L’appuntamento è per giovedì 25 luglio: giorno in cui la rassegna “Udine Vola", in scena nella città friulana, ospiterà il concerto di Achille Lauro, in Piazzale Castello. Quarta tappa del “Rolls Royce Tour 2019”, che ha debuttato il 7 giugno dal Nameless Music Festival a Barzio, in Provincia di Lecco, e che ha come data conclusiva quella in programma il 13 ottobre alla Casa della Musica di Napoli.

Achille Lauro in concerto a Udine: le info

Il concerto di Achille Lauro a Udine, giovedì 25 luglio, si inserisce all’interno dell’ambito della rassegna “Udine Vola”. A calcare il palco allestito in piazzale Castello, lo stesso giorno, saranno anche Madman e Priestess: Achille Lauro sarà l’headliner della serata, difatti il concerto è a tutti gli effetti parte del suo “Rolls Royce Tour 2019”. L’inizio dello show è in programma per le 21.30. I biglietti sono ancora disponibili sia sul sito di TicketOne che presso tutti i punti vendita autorizzati al prezzo unico di 34.50 euro, comprensivo del costo relativo ai diritti di prevendita.

Achille Lauro in concerto a Udine: la scaletta

Immaginare la scaletta del concerto di Achille Lauro, il 25 luglio in piazzale Castello a Udine, non è particolarmente difficile, se si considerano quelle che sono già state proposte durante i concerti andati in scena nel corso del “Rolls Royce Tour 2019”. Protagonisti della serata saranno senza dubbio i brani estratti dall’ultimo disco del trapper romano, che difatti danno il nome all’intera tournée: canzoni come “1969” (il brano attualmente in rotazione radiofonica), la title – track “Rolls Royce” (presentata sul palco dell’ultima edizione del festival di Sanremo), “Zucchero”, il singolo “C’est la vie”. Il concerto si apre sulle note di “Thoiry”, forse il primo brano di grande successo di Achille Lauro, per concludersi sulla ripresa di “Rolls Royce”. Nel mezzo, troveranno posto anche “Mamacita”, molto celebre nella discografia del trapper, e un accenno de “Il tempo di morire” di Lucio Battisti. Non è da escludere ovviamente che l’artista decida di apportare delle modifiche alla scaletta, inserendo, eliminando o modificando l’ordine dei brani da proporre. La probabile scaletta del concerto di Achille Lauro, giovedì 25 luglio a “Udine Vola”:

Thoiry 1969 Zucchero Ulalala Mamacita Delinquente Bvlgari Maharaja Teatro & Cinema Il tempo di morire (accenno) Rolls Royce Je t’aime C’est la vie Rolls Royce

Il “Rolls Royce Tour 2019” di Achille Lauro: le date

Dopo il concerto in programma il 25 luglio a Udine, il “Rolls Royce Tour 2019” proseguirà nelle città di tutta Italia. L’appuntamento successivo è per il 10 agosto all’Arena di Rimini, mentre la data conclusiva sarà il 13 ottobre alla Casa della Musica di Napoli. I biglietti per tutti i concerti sono in vendita sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati. I prossimi concerti del “Rolls Royce Tour 2019” di Achille Lauro: