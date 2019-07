Il Volo in concerto a Taormina: info e scaletta

Seconda tappa siciliana per il tour per i dieci di carriera de Il Volo. Il trio sarà in scena al Teatro Antico

Dopo Palermo, Taormina. Ancora Sicilia per Il Volo, che martedì 23 luglio si esibiranno nella suggestiva location del Teatro Antico di Taormina (ME). Si preannuncia il sold out, anche se qualche tagliando è ancora in vendita, ma soltanto per la Cavea non numerata (prezzo di 40 euro). Esauriti invece tutti gli altri settori. Come a Palermo, anche a Taormina ad accompagnare il terzetto ci sarà il violinista, polistrumentista e compositore Alessandro Quarta. Oltre ad eseguire insieme a Il Volo il brano proposto a Sanremo “Musica che resta” e altri brani del loro repertorio, Quarta dovrebbe portare sul palco i brani “Libertango” e “Fracanapa” estratti dal suo ultimo album “Alessandro Quarta Plays Astor Piazzolla”. Insieme a lui anche il pianista Giuseppe Magagnino. Il concerto inizierà alle ore 21.

“Il Volo Musica Tour”

Estate piena di concerti quella de Il Volo, alle prese con una tournée che, dopo Giappone e Italia, porterà il trio in giro per tutta Europa a celebrare i dieci anni di carriera. Chiusa la parte italiana del tour il 30 luglio a Chieti (con la sola appendice del 24 settembre all’Arena di Verona, già sold out con un paio di mesi di anticipo), il gruppo inizierà un lungo viaggio nell’Europa dell’Est che finirà il prossimo 29 settembre a Budapest. A ottobre, invece, inizierà il tour del Sudamerica. Intanto il gruppo si è di recente aggiudicato il Creator Award d’Oro, riconoscimento che YouTube attribuisce ai canali che superano 1 milione di iscritti. Questo il calendario completo della leg europea del tour:

Martedì 23 luglio – Taormina, Teatro Antico

Sabato 27 luglio – Barletta, Fossato del Castello

Domenica 28 luglio – Lecce, Piazza Duomo

Martedì 30 luglio – Chieti, Anfiteatro La Civitella SOLD OUT

Giovedì 1 agosto – Dubrovnik, Open Air

Mercoledì 11 settembre – San Pietroburgo, Ice Palace

Giovedì 12 settembre – Mosca, Palazzo del Cremlino

Sabato 14 settembre – Gliwice, Arena Gliwice

Lunedì 16 settembre – Varna, Palace of Varna

Mercoledì 18 settembre – Sofia, Arena Armeec

Venerdì 20 settembre – Kaunas, Zalgirio Arena

Martedì 24 settembre – Verona, Arena SOLD OUT

Venerdì 27 settembre – Kiev, Palazzo d’Ucraina

Domenica 29 settembre – Budapest, Papp Laszlo Sportarena

La probabile scaletta

La scaletta che proporrà Il Volo dovrebbe ovviamente ripercorrere tutti i dieci anni di carriera del trio, compreso l’ultimo singolo “A chi mi dice”. Per farsi un’idea della setlist che potrebbero portare sul palco dell’anfiteatro siciliano, ecco la scaletta del concerto dello scorso 11 luglio all’Arena di Versilia di Cinquale: