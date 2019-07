Fiorella Mannoia in concerto a Lignano: info e scaletta

Fa tappa a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, la leg estiva del “Personale Tour 2019” di Fiorella Mannoia, la nuova tournée della cantante romana, dedicata al suo ultimo disco di inediti – “Personale” – pubblicato il 29 marzo di quest’anno. L’appuntamento è per mercoledì 24 luglio lungo la Beach Arena.

Fiorella Mannoia in concerto a Lignano Sabbiadoro: le info

L’inizio del concerto di Fiorella Mannoia a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, è in programma per le 21.30. Si tratterà di un concerto in spiaggia dall’ingresso completamente gratuito. Il consiglio, proprio per questo, è quello di arrivare con un certo anticipo. Anche per non rischiare di rimanere imbottigliati nel traffico dei tanti vacanzieri diretti sul litorale e per parcheggiare agevolmente la propria auto. La maggior parte dei posti auto in prossimità dell’area del concerto è a pagamento. Il concerto di Fiorella Mannoia si inserisce all’interno della fitta programmazione dell’estate musicale a Lignano Sabbiadoro: un cartellone che vedrà protagonisti anche i Tiromancino il 26 luglio, Ruggero de i Timidi il 29 luglio, Morgan il primo agosto, i Nomadi il 4 agosto, i Pinguini Tattici Nucleari con i Rumatera il 7 agosto, Shapiro e Vandelli il 9 agosto, Salmo il 12 agosto, gli Offspring il 15 agosto, Edoardo Bennato il 23 agosto e, infine, Lorenzo Jovanotti il 28 agosto con il Jova Beach Party.

Fiorella Mannoia in concerto a Lignano Sabbiadoro: la scaletta

La scaletta del concerto di Fiorella Mannoia a Lignano Sabbiadoro vedrà l’alternarsi di diversi brani estratti da “Personale”, il suo ultimo disco di inediti, ad alcune tra le canzoni simbolo della sua discografia. Stilare una scaletta è piuttosto agevole, visto che il tour è in giro già da diverso tempo. Non è da escludere tuttavia che l’artista decida di apporre delle modifiche. La serata si aprirà sulle note de “Il peso del coraggio”, singolo estratto proprio dal recente album, per concludersi su quelle de “Il cielo d’Irlanda”, tra i brani più amati dell’artista. Nel corso della serata troveranno poi posto anche pezzi come “I treni a vapore”, “Come si cambia”, “Che sia benedetta” e “Quello che le donne non dicono”, il suo brano più amato. Inoltre ci sarà spazio anche a tante cover più volte reinterpretate da Fiorella Mannoia e, di fatto, diventate anche parte della sua discografia: “Eri piccola così” di Fred Buscaglione, “Panama” di Ivano Fossati, “Povera patria” di Franco Battiato e “Sempre e per sempre” di Francesco De Gregori. Questa la probabile scaletta del concerto di Fiorella Mannoia a Lignano Sabbiadoro, sulla base di quelle già proposte nel corso del tour: