Ex-Otago in concerto a Montecosaro: info e scaletta

Tutto pronto per il concerto degli Ex-Otago a Montecosaro. Appuntamento a giovedì 25 luglio in occasione del MIND Festival.

Gli Ex-Otago proseguono con il programma della loro imperdibile estate 2019 a base di musica, divertimento e Festival. Il 25 luglio sarà la volta di Montecosaro Scalo (MC), in occasione del MIND Festival. Di seguito, tutte le informazioni sul concerto e la possibile scaletta

Ex-Otago in concerto a Montecosaro: info biglietti

Come tutti gli eventi del MIND Festival, l’accesso per il concerto degli Ex-Otago è libero e non richiede il preacquisto di un biglietto. Lo spettacolo inizia alle ore 21 nell’area del Festival: la location sarà inoltre dotata di una cucina di qualità tipica. È grazie al servizio di ristorazione che il Festival può rimanere completamente gratuito in tutti i suoi aspetti.

Ex-Otago in concerto a Montecosaro: la scaletta

Per il loro tour “La notte chiama”, gli Ex-Otago hanno messo a punto una scaletta di canzoni che negli ultimi anni hanno conquistato il loro meritato spazio nelle playlist degli italiani. La band capitanata da Maurizio Carucci è reduce infatti dall’esperienza sanremese 2019 di “Solo una canzone”, e adesso fa ballare l’Italia intera grazie alle canzoni estratte dal nuovo album, “Corochinato”. Di seguito, la possibile scaletta del concerto, basata sulle tappe precedenti del loro fortunato tour estivo:

Mare Bambini I giovani d’oggi Gli occhi della luna Tu non mi parli più Torniamo a casa La notte chiama Giorni vacanzieri Tutto bene Costa Rica Stai tranquillo Amore che vieni, amore che vai Questa notte La nostra pelle Quando sono con te Solo una canzone Ci vuole molto coraggio Cinghiali incazzati

Chi conosce gli Ex-Otago sa che il loro non è mai il solito concerto, ma uno show spettacolare con grande musica, visual, emozioni, spunti di riflessione e una marea di sorprese. Ci si prepara a danzare con canzoni come “Cinghiali incazzati” e ad abbracciarsi allegramente sulle note di alcuni dei successi estratti da “Corochinato”, nuovo disco uscito per la Garrincha e Inri, distribuito in licenza da Polydor/Universal Music Italia. Dalla release sono stati estratti i cinque singoli: “Tutto bene”, “Questa notte”, “Bambini”, “Solo una canzone” e “La notte chiama”.

La notte chiama Tour 2019: tutte le date

Dopo un prologo col botto al concertone del Primo Maggio, il tour “La Notte Chiama 2019” è partito da Barzio, provincia di Lecco, e seguirà fino alla fine di agosto. I biglietti per gli appuntamenti che seguono sono già in prevendita sul circuito TicketOne. Per alcuni Festival, come il Mind di Montecorsaro, l’accesso all’area del concerto sarà gratuito. Di seguito, le date rimanenti della tournée: