Boomdabash + Fred De Palma in concerto al Giffoni Film Festival 2019: info e scaletta

Hanno partecipato all’ultimo Festival di Sanremo e ora si ritrovano a Giffoni Valle Piana per il Film Festival 2019. I Boomdabash e Fred De Palma animeranno la serata del 23 luglio con un doppio appuntamento musicale da non perdere. La band pugliese si esibirà al Giffoni Music Concept – Vivo Giffoni, il programma di concerti e appuntamenti musicali che sono parte integrante della 49esima edizione del Giffoni Film Festival. Un concerto aperto al pubblico e che si terrà in Piazza Fratelli Lumière. Il gruppo sarà anche protagonista di un'attesissima masterclass dove si racconteranno e ci sarà la possibilità di confrontarsi con i partecipanti ed esperti sui vari aspetti del music business, oltre a vivere a pieno le emozioni e il divertimento del live. È stato un 2019 ricco di soddisfazioni per i Boomdabash che hanno ottenuto un notevole successo con “Per un milione”, il brano che ha partecipato al Festival di Sanremo. Arrivato undicesimo nella classifica finale della kermesse musicale, è stato certificato tre volte disco di platino trasformandosi in una vera e propria hit.

La possibile scaletta dei Boomdabash

Per l’estate i Boomdabash vogliono bissare il successo ottenuto e con “Mambo Salentino” si candidano a vincere la lotta serrata per il tormentone estivo 2019. La canzone vede anche la partecipazione di Alessandra Amoroso che torna nuovamente a collaborare con il gruppo dopo la canzone “A tre passi da te” del 2015 e certificato disco di platino. Proprio quest’anno i Boomdabash festeggiano i loro primi 15 anni di storia e nella scaletta del concerto al Giffoni Film Festival non mancheranno le canzoni più importanti della loro carriera. Questi i brani che potrebbero essere eseguiti nel live del 23 luglio e che ricalca in parte lo spettacolo di maggio all’Alcatraz di Milano:

Non ti dico di no L'importante Maria Comu in Giamaica Reality Show Portami con te Gente del Sud Per un milione Mambo Salentino A tre passi da te

Il concerto di Fred De Palma

Nella stessa serata al Giffoni Film Festival parteciperà anche Fred De Palma. Dopo il successo ottenuto la scorsa estate con “D’Estate Non Vale” con la partecipazione di Ana Mena, i due artisti sono tornati a collaborare per la canzone “Una volta ancora”. L’obiettivo è quello di replicare i numeri dello scorso anno quando il loro singolo si era portato a casa 94 milioni di visualizzazioni YouTube e 42 milioni di streaming Spotify, invadendo le classifiche della Penisola. Il brano è stato certificato doppio disco di Platino FIMI per aver superato le 100 mila unità di vendita. Ad un mese dall’uscita “Una volta ancora” è già disco d’oro ed è quindi sulla buona strada per bissare i numeri di “D’Estate Non Vale”. Nel live che Fred De Palma terrà a Giffoni ci sarà ovviamente spazio per le due hit estive e per i brani “Sincera” (certificato Disco di Platino) e “Dio benedica il raggaeton”. Un live che attraverserà i quattro album finora pubblicati e che il rapper sta portando in giro in una serie di appuntamenti estivi sui palchi dei più prestigiosi festival e delle migliori location italiane ed europee.