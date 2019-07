Mark Knopfler in concerto all’Arena di Verona: info e scaletta

Ennesimo tutto esaurito per Mark Knopfler, che lunedì 22 luglio incanterà l’Arena di Verona con l’ultima delle sette date italiane del suo “Down The Road Wherever Tour”. In piazza Bra non ci sono già più da tempo biglietti in vendita da mesi, come del resto praticamente per tutte le altre tappe italiane di una tournée che sta facendo il pieno di consensi in tutto il mondo. Sul palco, insieme a Knopfler, ci saranno altri dieci musicisti: Guy Fletcher alle tastiere, Richard Bennett alle chitarre, Jim Cox al piano, Mike McGoldrick al flauto, John McCusker al violino e ai cittern, Glenn Worf al basso, Danny Cummings alle percussioni, Ian Thomas alla batteria e, doppia new entry nella band del chitarrista inglese, Graeme Blebins al sax e Tom Walsh alla tromba. Inizio previsto per le ore 21.

Down the Road Wherever

L’artista britannico Mark Knopfler ha pubblicato il suo attesissimo nuovo disco, “Down the Road, Wherever”, edito dalla British Grove Records tramite Universal/Virgin EMI, lo scorso 16 novembre. Dai primi anni di lavoro con i Dire Straits, le scelte narrative lente ed eleganti ripercorrono la carriera di Knopfler prendendo però le distanze dalle radici folk dei primi dischi dell’artista. Tra i musicisti che hanno dato vita alla musica dell’album, ci sono Jim Cox e Guy Fletcher, Nigel Hitchcock, Glenn Worf, Danny Cummings, Ian Thomas e Imelda May. Per promuovere la release, è stato inoltre diffuso un video musicale del primo singolo, “Good on You Son”, il quale ha totalizzato oltre 2 milioni di visualizzazioni su YouTube. Ecco la tracklist completa:

Trapped Man Back on the Dance Floor Nobody’s Child Just a Boy Away from Home When You Leave Good on You Son My Bacon Roll Nobody Does That Drover’s Road One Song at a Time Floating Away Slow Learner Heavy Up Matchstick Man Every Heart in the Room Rear View Mirror Matchstick Man

La probabile scaletta

Non è un artista cui piace ripetere pedissequamente il suo show, Mark Knopfler. Ogni live, ogni concerto rappresenta un’esperienza unica. Per questo non è semplice scommettere sulla possibile scaletta del concerto veronese, l’ultimo dei sette che il chitarrista ha effettuato nel nostro Paese con il suo ultimo tour: il 10 maggio scorso al Mediolanum Forum di Milano, poi il 13 luglio al Lucca Summer Festival, il 17 a Stupinigi Sonic Park, il 18 a Cattolica (RN) e gli ultimi due alle Terme di Caracalla di Roma. Ovviamente, non mancheranno le sue grandi hit, vecchie e nuove, e brani dalla sua “creatura” più famosa, i Dire Straits. Di seguito, per farsi un’idea, la setlist del concerto di venerdì 18 luglio scorso all’Arena della Regina di Cattolica (RN):