Marco Mengoni in concerto al Monte Cucco: info e scaletta

È insieme a RisorgiMarche l’unica data di quelle in programma ad ingresso libero del “Fuori Atlantico Tour attraversa la bellezza”, il tour estivo di Marco Mengoni promosso da Live Nation. Il 21 luglio l’artista si esibirà per il festival Suoni Controvento 2019, organizzato dall'Associazione Umbra della Canzone e della Musica d'Autore con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Il cantante è il protagonista assoluto di un concerto realizzato in collaborazione con Legambiente, completamente in rispetto della natura ospitante e plastic free. L’inizio dello spettacolo è previsto alle ore 16.15 e avrà luogo a Pian di Spilli sul Monte Cucco. L'unica modalità di accesso al luogo dell’evento è a piedi e raggiungibile percorrendo i sentieri che partono dalle località di Costacciaro e Scheggia. Per chi volesse arrivare in macchina, tutti i parcheggi hanno esaurito i posti e chi non ha prenotato non può raggiungere il luogo.

Esauriti i posti auto per il concerto

L'associazione Umbra della Canzone e della Musica d'Autore, con un post su Facebook, ha infatti nnuncia "il tutto esaurito dei parcheggi allestiti in occasione del concerto di Marco Mengoni a Pian di Spilli, organizzato nell'ambito della terza edizione di Suoni Controvento". Gli organizzatori "invitano tutti coloro che non hanno prenotato la sosta a non tentare di raggiungere i punti di accesso nella giornata di domenica 21 luglio, considerando che non sarà possibile accedere alle aree parcheggio senza prenotazione e che non esistono altri spazi alternativi in cui sostare per accedere ai sentieri che portano a Pian di Spilli. Tentare sarebbe un inutile spreco di tempo e potrebbe creare ingorghi di traffico, oltre al rischio di essere multati per sosta vietata. Le strade saranno infatti pattugliate dalle Forze dell'Ordine e dai volontari di supporto onde evitare problemi alla sicurezza pubblica e impedire soste fuori luogo". Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di una borraccia d'acqua che potranno riempire anche lungo il sentiero attraverso i punti di approvvigionamento. È assolutamente vietato portare bottiglie in plastica monouso. Si consiglia un abbigliamento e calzature adatte all'escursione, compresi occhiali da sole e cappello. Ogni partecipante dovrà provvedere a portare a valle i rifiuti personali prodotti durante la giornata “

Il calendario del tour e la scaletta

Sul palco con Mengoni Giovanni Pallotti (basso), Peter Cornacchia (chitarre), Davide Sollazzi (batteria), Nicola Peruch (piano e tastiere) e ai cori Barbara Comi e Moris Pradella (anche chitarra). Queste le parole dell’artista: «È un viaggio che continua, con appuntamenti unici dove musica e natura diventano una cosa sola. Porteremo uno spettacolo che rispetti l’integrità di questi posti meravigliosi, sperando di esserne all’altezza». Ecco tutte le date estive in calendario:

21 luglio – Monte Cucco, Sigillo (PG) – Suoni Controvento, INGRESSO LIBERO

24 luglio – Cava la Beola di Monte a Montecrestese (VB) – Tones on the Stones

28 luglio – Laghi di Fusine, Tarvisio (UD) – No Borders Music Festival

30 luglio – Sarnano (MC) – Risorgimarche, INGRESSO LIBERO

Questa invece la probabile scaletta del concerto sul Monte Cucco, a Sigillo in provincia di Perugia: