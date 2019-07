Elisa in concerto a Colonia: info e scaletta

Elisa prosegue il suo “Diari Aperti Tour” in Europa con una tappa a Colonia, in Germania, presso il Luxor. Appuntamento il 20 luglio 2019

Elisa salirà sul palco del Luxor, a Colonia, in data 20 luglio 2019. L’occasione è quella dei “Diari Aperti” in tour. Di seguito, tutto quello che devi sapere sui biglietti per il concerto e la possibile scaletta.

Elisa in concerto a Colonia: info biglietti

I biglietti per il concerto di Elisa al Luxor di Colonia sono disponibili sul circuito di prevendita Eventim.de a un prezzo di partenza di 34,30 euro. Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 10 biglietti per un singolo account creato sul sito. Il concerto avrà inizio il 20 luglio alle ore 19, ma si consiglia di arrivare un po’ prima per accaparrarsi i posti migliori.

Elisa in concerto a Colonia: scaletta

Durante il suo tour teatrale del 2019, Elisa ha portato al grande pubblico le canzoni del nuovo album, “Diari Aperti”, uscito lo scorso 26 ottobre 2018 e attualmente certificato disco di Platino. Di seguito, trovate la scaletta portata in scena al Teatro EuropAuditorium a Bologna, tenendo presente che l’elenco potrebbe essere soggetto a cambiamenti e variazioni in base alle decisioni ultime dell’artista:

Come fosse adesso Promettimi Anche fragile Tua per sempre Eppure sentire (un senso di te) Heaven out of Hell Luce (tramonti a nord est) Dancing Quelli che restano Se piovesse il tuo nome L’anima vola Stay Rainbow A Prayer Vivere tutte le vite Broken / Labyrinth / Cure Me No Hero Together Tutta un’altra storia Gli ostacoli del cuore A modo tuo

Come si può notare, dunque, non mancheranno certo i singoli estratti dal suo ultimo album in studio, “Diari Aperti”: Quelli che restano” (featuring con Francesco De Gregori), “Se piovesse il tuo nome”, “Promettimi”, “Anche fragile” e “Vivere tutte le vite”. In scaletta ci sarà ovviamente spazio anche per le canzoni che hanno segnato la carriera di Elisa, tra cui “Luce (Tramonti a nord-est)”, “Heaven out of hell”, “Eppure sentire (un senso di te)”, “L’anima volta”, “Gli ostacoli del cuore” e tanti altri successi.

“Diari Aperti” è il decimo album in studio della cantante italiana Elisa, pubblicato il 26 ottobre 2018 dall’etichetta Universal Music Italia, con la produzione di Elisa, Taketo Gohara e Andrea Rigonat. L’album si è portato a casa un disco di Platino FIMI.

Diari Aperti Tour Estate 2019: le date

Prosegue il tour europeo di Elisa per la sua calda estate di “Diari Aperti”. Ecco le date ancora in programma:

20 luglio, Colonia @ Luxor

21 luglio, Hannover @ Muzikzentrum

23 luglio, Oslo @ Blaa

25 luglio, Hamburg @ Fabrik

26 luglio, Bellinzona @ Castel On Air

30 luglio, Londra @ Union Chapel

2 agosto, Edinburgh @ The Liquid Room

I biglietti per le date europee del tour di Elisa sono disponibili per alcune location sul circuito di prevendita TicketOne. Per altre, è opportuno rivolgersi a piattaforme dedicate nello Stato di riferimento.