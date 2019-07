Battiti Live a Gallipoli il 21 luglio, cantanti e possibile scaletta

Penultima tappa per il Battiti Live 2019, il tour musicale organizzato da Radio Norba e giunto alla diciassettesima edizione. Dopo aver infiammato le piazze di Vieste, Brindisi e Trani e in attesa del gran finale previsto per il 28 luglio a Bari, la rassegna arriva a Gallipoli. A quattro anni di distanza dall’ultima volta, è la perla jonica ad ospitare un ricco cast di artisti che si alterneranno sul palco domenica 21 luglio. Lo spettacolo inizierà alle 21 presso l’area portuale della città e lo show sarà condotto da Alan Palmieri e da Elisabetta Gregoraci. «Siamo felici di tornare a Gallipoli dopo un po’ di anni, anni in cui Gallipoli è indiscutibilmente diventata un punto di riferimento del turismo italiano soprattutto sul target giovanile. Sarà un’altra bellissima serata e siamo certi di ritrovare una grande accoglienza», queste le parole degli organizzatori.

I cantanti presenti a Gallipoli

Per i tanti fan che affolleranno la piazza ci sarà la possibilità di rivolgere delle domande direttamente ai cantanti in scena e tra il pubblico ci sarà nuovamente la webstar e attrice 15enne, Mariasole Pollio. Le attività in piazza cominceranno sin dal primo pomeriggio, con il sound check e un pre show pomeridiano condotto dai dj della radio del sud con musica, divertimento e tanti gadget offerti dagli sponsor di Battiti Live. Per quanto riguarda il cast si aggiungono ai volti già annunciati anche quelli di Achille Lauro, Fred De Palma e Arianna. Questi tutti gli artisti che si alterneranno sul palco di Gallipoli:

Achille Lauro

Benji & Fede

Emis Killa

Fred De Palma

Gigi D’Alessio

Shade

Baby K

Stadio

Alberto Urso

Arianna

Dolcenera

Gabry Ponte

Mamacita

Vegas Jones

Mondo Marcio

Tra gli artisti anche Benji & Fede e Baby K

Tra gli artisti presenti anche coloro che stanno animando l’estate con le loro hit. È il caso di Benji & Fede che porteranno sul palco “Dove e quando”, una delle canzoni più ascoltate di questo periodo e che anticipa l’album in lavorazione e in uscita nei prossimi mesi. Quando si parla di estate non può mancare Baby K che per quest’anno ha scelto di puntare tutto su “Playa”, mentre Shade ha deciso di approcciare con ironia la lotta a tormentone 2019 con la canzone “La hit dell’estate”. Come detto al cast si sono aggiunti in seconda battuta anche altre tre artisti. Achille Lauro si esibirà con il grande successo “Rolls Royce”, presentato a Sanremo e divenuta una delle canzoni più ascoltate del 2019. Il cantante porterà anche il singolo uscito da qualche settimana “1969” e “C’est la vie” che ha totalizzato quasi 7 milioni di visualizzazioni su YouTube. Spazio sul palco di Gallipoli anche a Fred De Palma che proporrà “Una volta ancora” un mix tra rap e reggaeton sempre in coppia con la pop star latina Ana Mena. A sorpresa tra gli artisti presenti ci sarà anche Arianna, conosciuta per essere stata testimonial Disney. Ora però si presenterà sul palco forte della collaborazione con Shaggy per il brano “Bella vita”. Ovviamente come per ogni tappa del Battiti Live 2019, l’ingresso è gratuito.