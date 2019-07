Irama in concerto a Lignano Sabbiadoro: info e scaletta

Irama si prepara a conquistare Lignano Sabbiadoro con un concerto il 19 luglio presso l’Arena Alpe Adria in occasione del suo Giovani per sempre Tour Estivo 2019. Di seguito, tutte le informazioni sui biglietti del concerto e sulla potenziale scaletta dell’evento

Irama in concerto a Lignano Sabbiadoro: i biglietti

I biglietti per il concerto di Irama a Lignano Sabbiadoro sono ancora disponibili sul circuito di prevendita TicketOne e presso i rivenditori fisici autorizzati. Il prezzo di partenza è di 34,50 euro per un posto unico, diritti di prevendita inclusi. Questa tappa offre inoltre la possibilità di acquistare il pacchetto “Special Plume” contenente un posto unico in piedi, un check-in personalizzato, early entry, accesso esclusivo al soundcheck e un gadget omaggio. Ingresso “Plume” previsto per le ore 18:25.

Il concerto avrà inizio alle ore 21, ma si consiglia agli avventori di raggiungere la location con un po’ di anticipo per accomodarsi con più calma e accaparrarsi i posti migliori.

Irama in concerto a Lignano Sabbiadoro: la scaletta

Nel corso dei concerti del tour 2019, Irama ha presentato al grande pubblico live le nuove canzoni estratte dall’ultimo disco, “Giovani”, e “Giovani per sempre”. Quest’ultimo è una nuova riedizione del disco precedente, ma con l’aggiunta di quattro singoli speciali: il singolo sanremese “La ragazza con il cuore di latta”, “Non mollo mai (reload)” con Vegas Jones & The Kolors, “Icaro con Mr. Rain e “Bella e rovinata (unplugged)”. Oltre alle sue nuove hit, in particolare "Arrogante" in rotazione radiofonica in queste settimane, Irama porterà sul palco anche alcune delle hit che lo hanno reso così amato dai fan negli ultimi anni. Di seguito la possibile scaletta dell’evento, tenendo presente che l’elenco potrebbe essere soggetto a variazioni in base alle scelte dell’artista:

Intro / Tornerai da me Giovani Che ne sai Bella e rovinata Stanotte Rolex Vuoi sposarmi? La ragazza con il cuore di latta Per sempre Sceglimi Non ho fatto l’università Semplice Icaro Rockstar Un respiro Mi drogherò Un giorno in più 2 ore Cosa resterà – acustica Che vuoi che sia Poi, poi, poi… Voglio solo te Escort Arrogante Nera Non mollo mai

Irama: ultime date del tour estivo 2019 “Giovani per sempre”

Mancano ancora poche date alla conclusione del tour “Giovani per sempre” estate 2019. L’11 agosto a Soverano è previsto l'ultimo live. Ecco gli appuntamenti imperdibili dell’estate con la musica di Irama:

19 luglio, Lignano Sabbiadoro @ Arena Alpe Adria

26 luglio, Pescara @ Teatro G. D’Annunzio

27 luglio, Nardò @ Stadio Giovanni Paolo II

2 agosto, Taormina @ Teatro Antico

7 agosto, San Severino Marche @ Piazza del Popolo

11 agosto, Soverato @ Summer Arena

I biglietti del tour sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne e presso i rivenditori autorizzati a fasce di prezzo variabili in base alla location.