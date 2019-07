Gazzelle in concerto a Napoli: info e scaletta

Tutto pronto per il concerto di Gazzelle a Napoli il 19 luglio, presso l’Exbase, in occasione del suo tour “Punk Tour Estate 2019”

Appuntamento il 19 luglio 2019 per la tappa partenopea del tour di Gazzelle, all’ExBase. Di seguito tutte le informazioni necessarie all’acquisto dei biglietti e sulla scaletta

Gazzelle in concerto a Napoli: info biglietti

I biglietti per la tappa di Napoli del “Punk Tour Estate 2019” sono disponibili sul circuito di prevendita TicketOne a una cifra di partenza di 28,75 euro, diritti di prevendita inclusi. Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 6 biglietti per singolo account creato. Il concerto avrà inizio alle ore 22 presso l’Exbase, che si trova in viale della Liberazione, a Napoli.

Gazzelle in concerto a Napoli: la scaletta

La leg estiva dei concerti di Gazzelle prospetta una scaletta non dissimile da quella del tour invernale. Di certo, l’artista porterà dal vivo gli inediti del suo nuovo lavoro discografico, “Punk”, uscito lo scorso 30 novembre per la Maciste Dischi. L’album contiene 9 tracce, di cui 4 singoli: “Tutta la vita”, “Sopra”, “Scintille” e “Polynesia”, i quali entreranno certamente a pieno diritto anche nella setlist estiva. Con una certa probabilità, ecco la scaletta del Punk Tour estivo, basandoci sulla setlist invernale:

Meglio così Smpp OMG Non c’è niente Nmrpm Sbatti Punk Meltinpot Sayonara Tutta la vita Greta Balena Scintille Nero Zucchero filato Sopra Coprimi le spalle Non sei tu Quella te Tutta la vita

Gazzelle Punk Tour Estate 2019: le date

Il cantautore romano Gazzelle prosegue con i successi del suo tour estivo dopo un debutto a Catania che ha lasciato tutti senza fiato. Flavio Pardini, nome d’anagrafe dell’artista, sarà il protagonista di altre tre date oltre a quella di Napoli, in un percorso che proseguirà fino alla fine di agosto. Ecco il calendario delle date rimanenti:

Venerdì 19 luglio 2019 || Napoli @ ExBase

Sabato 3 agosto 2019 || Senigallia (AN) @ Mamamia

Domenica 25 agosto 2019 || Fasano (BR) @ Festival Costa dei Trulli c/o Piazza Ciaia

Giovedì 29 agosto 2019 || Prato @ Settembre / Prato è Spettacolo c/o Piazza Duomo

I biglietti sono ancora disponibili su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. Per ogni singolo concerto sono chiarite le regole anti-bagarinaggio per assicurare la migliore esperienza agli spettatori. L’artista ha partecipato anche ai Seat Music Awards 2019 presso l’arena di Verona, dove è stato insignito di un premio importante e un riconoscimento al suo talento nel tenere il palcoscenico.

Gazzelle: fuori anche il libro di poesie

Il 2 luglio Gazzelle è entrato anche nelle migliori librerie grazie al suo libro di poesie, “Limbo, pensieri inversi”, un debutto coi fiocchi nel mondo dell’editoria. L’antologia, edita da Rizzoli, porta il lettore «in un mondo fatto di immagini semplici, figlie di un quotidiano personale e intimo, di incontri casuali, ricordi appannati e sbalzi insonni».