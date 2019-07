Ex-Otago in concerto a Roma: info e scaletta

Tutto pronto per il concerto del 19 luglio degli Ex-Otago in occasione del loro “La notte chiama Tour 2019”: appuntamento al Rock in Roma

Protagonisti indiscussi del programma del 19 luglio 2019 al Rock in Roma sono gli Ex-Otago, i quali terranno il palco per un evento indimenticabile. Di seguito, tutte le informazioni sui biglietti e su come raggiungere la location, con qualche suggerimento sulla possibile scaletta

Ex-Otago in concerto a Roma: info biglietti

Tutto pronto per il concerto degli Ex-Otago del 19 luglio 2019 al Rock in Roma, con un opening act affidato ai Viito. I biglietti per questa tappa del “La notte chiama Tour 2019” sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne e in tutti i negozi autorizzati. La cifra di partenza è di 23 euro, diritti di prevendita inclusi. Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 4 biglietti per singolo account creato sul sito web.

Ex-Otago in concerto a Roma: come arrivare

Il concerto avrà inizio alle ore 20:30 in Via Appia Nuova, ma si consiglia agli avventori di recarsi sul posto con un paio d’ore di anticipo per accomodarsi con più calma. Il Rock in Roma si terrà ancora una volta negli spazi dell’Ippodromo delle Capannelle. La location si raggiunge facilmente in automobile, con ampie aree di parcheggio a disposizione. Chi lo desidera può arrivare in treno con il servizio ferroviario FL4 in partenza da Roma Termini, con fermata Capannelle, e poi prendere l’autobus 664 - 654 e n26 notturna.

Ex-Otago in concerto a Roma: la possibile scaletta

Il repertorio degli Ex-Otago non si è arricchito rispetto all’ultimo tour, conclusosi a metà aprile. Diviene dunque facile dedurre la scaletta del “La Notte chiama tour 2019” nella sua edizione estiva. Di seguito, un’idea generale di quello che ci si può aspettare dalla tracklist dei nuovi live delle prossime settimane:

Intro Questa notte Le macchine che passano Bambini I giovani d’oggi Torniamo a casa Infinito Gli occhi della luna La notte chiama Tutto bene Costarica Stai tranquillo Amore che vieni, amore che vai (Fabrizio De Andrè cover) Mare La nostra pelle Quando sono con te Solo una canzone Ci vuole molto coraggio Cinghiali incazzati Non molto lontano

Ex-Otago: le date del “La Notte chiama 2019” Tour

Dopo un prologo d’eccezione al Concertone del Primo Maggio, il tour “La Notte Chiama” prosegue in giro per l’Italia fino al 24 agosto, quando si chiuderà presso il Beky Bay di Bellaria Igea Marina. Di seguito, tutte le date dei concerti degli Ex-Otago:

Venerdì 19 luglio – Roma, Rock in Roma

Domenica 21 luglio – Treviso, Suoni di Marca

Giovedì 25 luglio – Montecosaro (MC), Mind Festival

Venerdì 9 agosto – Cinquale (MS), Arena della Versilia

Venerdì 16 agosto – Laterza (TA), Carsica Festival

Sabato 17 agosto – Fasano (BR), Costa dei Trulli Festival

Sabato 24 agosto – Bellaria Igea Marina (RN), Beky Bay

I biglietti per i rispettivi eventi sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne e presso tutti i rivenditori fisici autorizzati.