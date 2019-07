Thom Yorke in concerto a Collisioni Festival: info e scaletta

Gran finale per il Collisioni Festival, che vedrà andare in archivio la sua edizione 2019 con il live di Thom Yorke in piazza Colbert di martedì 16 luglio. Biglietti ancora in vendita sia sul circuito Ticketone che direttamente in cassa a Barolo dalle ore 15 al prezzo di 46 euro. L’apertura porte è prevista per le ore 18, alle 20.15 l’esibizione di Andrea Belfi, che accompagna Yorke in tutte le sue tappe italiane, alle 21.15 ecco sul palco il musicista britannico. Dopo il concerto, la festa si sposta al cortile del Castello di Barolo per il dj set gratuito dei Tuttafuffa dedicato ai Radiohead e ai grandi pezzi che hanno fatto la storia del rock. Intanto in casa Collisioni si fanno i primi conti dell’edizione che sta per concludersi: sono state oltre 100 mila le presenze fino ad ora nei concerti fin qui ospitati: Eddie Vedder, Liam Gallagher, Max Gazzè e Carl Brave con Daniele Silvestri e Rkomi, Salmo e Maneskin, 30 Seconds to Mars, Macklemore e Calcutta,

Il “Tomorrow’s Modern Boxes Tour”

L’Italia è da sempre nel cuore di Thom Yorke, che quando può non manca di trascorrere lunghi periodi nel nostro paese. Ma il frontman dei Radiohead se ne ricorda anche ogni volta che si imbarca per un nuovo tour, come quello di questa estate che lo vedrà transitare anche dalle nostre parti con ben cinque concerti nel cuore del mese di luglio. L’artista inglese, che sarà affiancato dal produttore/collaboratore Nigel Godrich e il visual artist Tarik Barri, ha dato al suo tour il nome del suo ultimo album, “Tomorrow’s Modern Boxes”, nonostante il disco sia uscito ormai cinque anni fa. I biglietti per tutte le date sono ancora in vendita sul circuito Ticketone, ad eccezione della data di Roma. Questi i cinque concerti in programma in Italia:

Martedì 16 luglio – Barolo (CN), Piazza Colbert, Collisioni Festival

Mercoledì 17 luglio – Codroipo (UD), Villa Manin

Giovedì 18 luglio – Ferrara, Piazza Castello, Ferrara Sotto Le Stelle

Sabato 20 luglio – Perugia, Arena Santa Giuliana, Umbria Jazz

Domenica 21 luglio – Roma, Auditorium Parco della Musica, Roma Summer Fest SOLD OUT

La probabile scaletta

Niente Radiohead nella scaletta che Thom Yorke propone per il suo “Tomorrow’s Modern Boxes Tour”, che prende il titolo dal suo album da solista datato 2014. Yorke porterà sul palco il meglio della sua carriera parallela a quella della band, compresi quindi i pezzi sotto il moniker Atoms For Peace ed anche qualche brano dall’acclamata colonna sonora del film “Suspiria”. E ovviamente ci sarà spazio anche per qualche brano dall’ultimo album “Anima”, uscito lo scorso 27 giugno. Di seguito, per farsi un’idea della possibile setlist che eseguirà a Barolo, la scaletta del concerto dello scorso 7 luglio alla Filarmonica di Parigi: