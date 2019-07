Il Volo in concerto a Cattolica: info e scaletta

Per festeggiare i dieci anni di carriera, il trio de Il Volo è impegnato in un lungo tour europeo che lo vedrà protagonista anche a Cattolica martedì 16 giugno sul palco dell’Arena della Regina Terza. Ad aprire il concerto sarà il violinista Alessandro Quarta che affiancherà gli stessi ragazzi anche sul palco. Lo stesso artista si è esibito con Il Volo nella serata dei duetti del Festival di Sanremo e con lui ci sarà anche il pianista Giuseppe Magagnino. “Il Volo Musica Tour” è stato inaugurato il 16 giugno a Matera e continuerà anche per tutto settembre con il suggestivo concerto all’Arena di Verona.

Il tour de "Il Volo" e la scaletta per concerto di Cattolica

Questo il calendario completo dei concerti in programma durante l’estate:

Martedì 16 luglio – Cattolica (RN), Arena della Regina

Venerdì 19 luglio – Attard, Malta Fairs And Conventions Centre

Domenica 21 luglio – Palermo, Teatro della Verdura

Martedì 23 luglio – Taormina, Teatro Antico

Sabato 27 luglio – Barletta, Fossato del Castello

Domenica 28 luglio – Lecce, Piazza Duomo

Martedì 30 luglio – Chieti, Anfiteatro La Civitella

Giovedì 1 agosto – Dubrovnik, Open Air

Mercoledì 11 settembre – San Pietroburgo, Ice Palace

Giovedì 12 settembre – Mosca, Palazzo del Cremlino

Sabato 14 settembre – Gliwice, Arena Gliwice

Lunedì 16 settembre – Varna, Palace of Varna

Mercoledì 18 settembre – Sofia, Arena Armeec

Venerdì 20 settembre – Kaunas, Zalgirio Arena

Martedì 24 settembre – Verona, Arena

Venerdì 27 settembre – Kiev, Palazzo d’Ucraina

Domenica 29 settembre – Budapest, Papp Laszlo Sportarena

La scaletta che proporrà Il Volo dovrebbe ovviamente ripercorrere tutti i dieci anni di carriera del trio. Molto probabilmente verrà seguita la stessa lista di canzoni del concerto alla Cava del sole di Matera dello scorso 16 giugno, live che ha aperto il loro tour estivo:

Musica che resta A chi mi dice Fino a quando fa bene Vicinissimo Il Mondo (Jimmy Fontana cover) Arrivederci Roma (Edoardo De Crescenzo cover) Pensieri e parole (Lucio Battisti cover) La nave del olvido (Josè José cover) Lontano dagli occhi (Sergio Endrigo cover) Be My Love (Mario Lanza cover) La voce del silenzio (Tony Del Monaco cover) Meravigliosa creatura (Gianna Nannini cover) Core ingrato (Enrico Caruso cover) My Way (Frank Sinatra cover) Almeno tu nell’universo (Mia Martini cover) Io che non vivo senza te (Pino Donaggio cover) Grande amore Volare (bis)

Il successo di "Musica"

Il Volo, formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, ha cominciato la loro carriera nel 2009. In poco tempo i tre ragazzi hanno raggiunto il successo internazionale e hanno duettato con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo. Tra i loro grandi successi anche i concerti all’Arena di Verona e al Radio City Music Hall di New York. Il Volo ha recentemente ricevuto il Creator Award d’Oro, riconoscimento che YouTube attribuisce ai canali che superano un milione di iscritti. L’ultimo album è “Musica” che rappresenta 10 anni di una lunga amicizia e di musica insieme. Composto da 11 brani e prodotto da Michele Canova, l’album è arrivato nella top 10 di iTunes degli album più venduti in ben 14 Paesi, da Malta al Brasile, dalla Finlandia all’Israele. Questa la tracklist: