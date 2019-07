Gazzelle in concerto a Collegno: info e scaletta

Tutto pronto per il concerto di Gazzelle del 16 luglio 2019 a Collegno, in occasione del Flowers Festival a Parco della Certosa

Il “Punk Tour 2019” continua a regalare grandi emozioni. Il 16 luglio è la volta di Collegno (TO), dove Gazzelle si esibirà in occasione del Flowers Festival presso il Parco della Certosa. Di seguito, tutto quello che dovete sapere sulla scaletta e sui biglietti

Gazzelle in concerto a Collegno: info biglietti

Appuntamento alle ore 21 con il concerto di Gazzelle al Parco Certosa Reale, in occasione del Flowers Festival. Prosegue così il “Punk Tour 2019” con alcune delle date estive più calde della stagione musicale. I biglietti per la tappa di Collegno sono disponibili sul circuito di prevendita TicketOne a una cifra di partenza di 28,75 euro, diritti di prevendita inclusi. Per motivi di bagarinaggio non è possibile acquistare più di 6 biglietti per singolo account. Il concerto avrà inizio alle ore 21, ma si consiglia di arrivare con un margine di anticipo per accaparrarsi i posti migliori.

Gazzelle in concerto a Collegno: la scaletta

Anche nel corso dei concerti estivi, Gazzelle presenterà sicuramente alcuni degli inediti estratti dal suo ultimo successo discografico, “Punk”, uscito lo scorso 30 novembre 2018. Il disco, composto da 9 tracce, è stato sponsorizzato con l’uscita di quattro singoli che hanno fatto il giro delle classifiche: “Tutta la vita”, “Sopra”, Scintille” e “Polynesia”, brani che certamente si inseriscono nella tracklist estiva. Di seguito, la possibile scaletta del concerto di Gazzelle:

Meglio così Smpp OMG Non c’è niente Nmrpm Sbatti Punk Meltinpot Sayonara Tutta la vita Greta Balena Scintille Nero Zucchero filato Sopra Coprimi le spalle Non sei tu Martelli Quella te Tutta la vita Polynesia

L’elenco di canzoni è provvisorio e soggetto a variazioni in base ai tempi di scena, alla location e alle decisioni ultime di Gazzelle.

Punk Tour 2019: le date

Mancano solo poche date alla fine del “Punk Tour 2019” di Gazzelle, che si concluderà con l'appuntamento finale a Prato. Ecco l’elenco delle date rimanenti:

Martedì 16 luglio 2019 || Collegno (TO) @ Flowers Festival c/o Parco della Certosa

Venerdì 19 luglio 2019 || Napoli @ ExBase

Sabato 3 agosto 2019 || Senigallia (AN) @ Mamamia

Domenica 25 agosto 2019 || Fasano (BR) @ Festival Costa dei Trulli c/o Piazza Ciaia

Giovedì 29 agosto 2019 || Prato @ Settembre / Prato è Spettacolo c/o Piazza Duomo

I biglietti sono disponibili sul circuito di prevendita TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il libro e il nuovo singolo, “Polynesia”

Il 2 luglio è uscito il libro di debutto di Gazzelle, un’antologia di poesie intitolata “Limbo, pensieri inversi”, edito da Rizzoli. Scorrendo le pagine, Flavio Pardini (nome d’anagrafe dell’artista) porta il lettore «in un mondo fatto di immagini semplici, figlie di un quotidiano personale e intimo, di incontri casuali, ricordi appannati e sbalzi insonni».