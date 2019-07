Ben Harper in concerto al Milano Summer Festival: info e scaletta

Ultima tappa italiana al Milano Summer Festival per Ben Harper e i suoi The Innocent Criminals. L’appuntamento è per la serata di mercoledì 17 luglio 2019 all’Ippodromo Snai di San Siro. Di seguito tutte le info per arrivare preparati al concerto milanese e godere della bravura del cantante e chitarrista statunitense: orari, biglietti, come arrivare e la possibile scaletta del live.

Ben Harper al Milano Summer Festival: tutte le info sul concerto

Uno degli autori e performer più incisivi di sempre, in grado di trascendere i generi musicali e parlare di temi personali così come di argomenti politici. Il prossimo mercoledì 17 luglio sarà Ben Harper a salire sul palco del Milano Summer Festival, come sempre accompagnato dalla sua band The Innocent Criminals, formata da Leon Mobley (percussioni), Juan Nelson (basso), Oliver Charles (batteria) e Jason Mozersky (chitarra). L’opening act è stato affidato a Juanes, all’anagrafe Juan Esteban Aristizàbal, uno dei massimi esponenti del rock latino a livello mondiale, divenuto famoso nel nostro Paese soprattutto grazie alla hit “La Camisa Negra”. Live Nation Italia non ha ancora comunicato gli orari ufficiali dell’evento, pertanto vi consigliamo di restare aggiornati consultando il loro sito ufficiale o l’evento Facebook. In linea di massima, l’orario d’inizio del concerto di Ben Harper è previsto per le ore 21:00. I biglietti per assistere allo show milanese sono disponibili su circuito Ticketone e Ticketmaster, online e nei punti vendita autorizzati. Il prezzo è di 40 euro + diritti di prevendita. In alternativa, salvo disponibilità, è possibile acquistare i titoli d’accesso anche direttamente presso la biglietteria del festival, situata in via Diomede 1. L’apertura delle casse è fissata per le ore 19:00.

Come arrivare al Milano Summer Festival e altre info utili

Il Milano Summer Festival va in scena all’Ippodromo Snai di San Siro; l’ingresso si trova in via Diomede 1. La location è facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici (linee metro M1 – rossa e M5 – lilla, linee bus 48 – 49 – 68 – 78 – 90 circolare destra – 91 circolare sinistra – 98). Nell’area del festival sono presenti diversi punti bar e ampie aree dedicate al food (anche con opzioni vegetariane e vegane). All’ingresso dell’area a pagamento sono predisposti controlli di borse - zaini e con metal detector. È vietato introdurre: bottiglie di vetro e di plastica tappate, lattine, oggetti contundenti e pericolosi, oggetti infiammabili, spray, selfie stick e ombrelli. Per le info dettagliate rimandiamo al sito ufficiale del Milano Summer Festival.

La possibile scaletta del concerto

Nel suo tour 2019 Ben Harper ha riservato all’Italia ben sette appuntamenti live; il concerto di Milano sarà l’ultima occasione di quest’anno per godere della sua musica nel nostro Paese. Nel corso delle precedenti date, il cantante e chitarrista statunitense ha più volte variato i brani e l’ordine delle canzoni in scaletta. Oltre ai suoi pezzi più celebri, sono state presentate al pubblico anche diverse cover tra cui “Superstition” di Stevie Wonder, “Them Changes” di Buddy Miles, “Who Is He? (And What Is He To You)” di Bill Withers e “Whipping Boy” di Chris Darrow, solo per citarne alcune. Tra le indimenticabili canzoni di Harper non potranno mancare “Burn One Down”, “Forever”, “Diamonds On The Inside”. Di seguito, come linea guida, riportiamo la scaletta seguita dall’artista durante lo show al Pistoia Blues, lo scorso 10 luglio. Le canzoni presentate live a Milano potrebbero subire variazioni.