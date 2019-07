Ben Harper in concerto a Mantova: info e scaletta

Altra tappa italiana in arrivo per Ben Harper & The Innocent Criminals: il prossimo appuntamento in calendario è fissato per martedì 16 luglio nella cornice di Piazza Sordello a Mantova, in occasione della rassegna musicale estiva Arte & Musica. Di seguito tutte le info per arrivare preparati al concerto del cantante e chitarrista statunitense: orari, biglietti e la possibile scaletta del live mantovano.

Ben Harper a Mantova Arte & Musica: orari, biglietti e info sul concerto

Dopo aver aperto la sua tournée mondiale negli Stati Uniti e in Sudafrica, Ben Harper è arrivato nel Vecchio Continente nel mese di giugno e ci resterà fino alla fine di luglio, per poi continuare il tour negli USA fino a novembre. L’amore di Harper per il bel paese è risaputo, infatti nel 2019 sono state fissate ben sette date in Italia. Dopo essersi esibito a Torino, Ravenna, Pistoia, Chieti e Roma, il prossimo concerto andrà in scena martedì 16 luglio nella splendida Piazza Sordello a Mantova, nell’ambito della rassegna estiva Arte & Musica. L’inizio dello show è previsto per le ore 21:00; sul palco, al fianco di Ben Harper, troveremo i fedeli The Innocent Criminals, band formata da Leon Mobley (percussioni), Juan Nelson (basso), Oliver Charles (batteria) e Jason Mozersky (chitarra). I componenti del gruppo appartengono a generi musicali molto differenti tra loro, ed è proprio questa diversità a renderli unici e complementari l’uno all’altro. Per assistere al live mantovano sono ancora disponibili biglietti su circuito Ticketone e Ticketmaster, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano a seconda del settore selezionato e sono i seguenti: PIT Gold in piedi a 50 euro + diritti di prevendita, parterre in piedi a 40 euro + d.p. e tribuna numerata a 60 euro + d.p.. Ricordiamo che è possibile acquistare un massimo di sei biglietti per ciascun utente. Dopo il concerto a Mantova, il tour di Ben Harper farà tappa al Milano Summer Festival per l’ultimo appuntamento italiano di quest’anno (mercoledì 17 luglio).

La possibile scaletta del concerto

Nel corso del tour 2019 Ben Harper ha più volte variato i brani e l’ordine delle canzoni in scaletta. Oltre ai suoi pezzi più celebri, il cantante e chitarrista statunitense ha presentato al pubblico anche diverse cover tra cui “Superstition” di Stevie Wonder, “Them Changes” di Buddy Miles, “Who Is He? (And What Is He To You)” di Bill Withers e “Whipping Boy” di Chris Darrow, solo per citarne alcune. Tra le indimenticabili canzoni di Harper non potranno mancare “Burn One Down”, “Forever”, “Diamonds On The Inside”. Di seguito, come linea guida, riportiamo la scaletta seguita dall’artista durante lo show al Pistoia Blues, lo scorso 10 luglio. Le canzoni presentate live a Mantova potrebbero subire variazioni.