(@BassoFabrizio

inviato a Trani)



E' la città bianca. E' Trani. E' la citta che l'ombra la prende da Castel Del Monte, luogo di esoterismo, pensieri, simboligie, luogo dove chiudi gli occhi e respiri il silenzio e metti in fila tuttte le cose che prima non si allineavano oppure che non volevi vedere allineate. E magari capisci quanto sei stato fortunato. E non ti dà comunque sollievo sapere che qualcun altro non lo sarà altrettanto perché crederà vere parole che non lo sono. La musica sa raccontare la vita. A Trani c'è l'aria lieve, dolce, che porta via il passato con una aureola di musica. E’ una domenica di meta luglio e grazie a Radio Norba la città di Trani che per questa serata si è trasformata nel cuore della musica, grazie a Battiti Live.



La piazza, affacciata sul mare, è colma di fan già dalle prime ore del pomeriggio. Noi siamo nel backstage e siamo colpiti dallo splendido tramonto che accarezza la folla ansiosa di accogliere i tanti artisti qui presenti oggi. L’atmosfera è piu rilassata dietro le quinte. Gli ospiti e gli artisti chiacchierano, c'è chi si fuma una sigaretta, chi mangia un gelato o chi si perde in parole. Sembra un aperitivo tra amici. Si succedono le prove e avvicinandoci all’inizio dello show la tensione sale, tra confusione ed emozioni. Gli artisti arrivano in ordine sparso, c'è chi è puntuale e chi appare con un po' di affanno. La maggior parte si concede al popolo del backstage con autografi o selfie, altri sono un po' piu riservati e sfuggono via verso i camerini o verso i parrucchieri.



La serata ha inizio, Elisabettaa Gregoraci illumina i presenti con la sua bellezza e viene accolta da applausi scroscianti. I cantanti si prestano a interviste nella zona posteriore del palco…l’entusiasmo è palpabile. Molti artisti sono giovani e vivono questa esperienza come se fosse il loro battesimo di fuoco trovandosi per la prima volta davanti a migliaia di persone, per quelli più abituati a grandi folle è una serata come un’altra ma con qualche emozione in più. Il sole è sceso, fagocitato dal mare, e con lui spariscono, dopo le rispettive esibizioni, gli artisti: anche in questo caso c'è chi fugge via e chi si concede ai fan.



Differenti sono gli artisti e i generi, diverse sono le reazioni; si passa da canzoni entrate nella cultura popolare, come Fatti avanti amore di Nek che infiamma il pubblico e gli ospiti del backstage, a canzoni sconosciute che riscuotono applausi ma non infiammano la piazza. Queste differenze una volta scesi dal palco non esistono, fra i protagonisti continua a esserci quella atmosfera rilassata già raccontata. Le loro sono emozioni distanti anni luce dall’eccitazione della folla e sono contagiose per chi si muove nella zona dei camerini. Una serata speciale tra momenti hollywoodiani e altri da festa di paese. Con qualche isterismo nell'organizazazione ma anche tanta comprensione. Ma ciò che conta è che Battiti Live ha declinato l'anima poetica di Radio Norba.