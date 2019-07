Antonello Venditti in concerto a Gardone Riviera: info e scaletta

Anche per l’estate Antonello Venditti ha deciso di festeggiare i 40 anni dall’uscita dell’album “Sotto il segno dei pesci”, che non solo ha rappresentato una svolta importante nella carriera del cantautore romano, ma ha fatto la storia della musica italiana degli ultimi decenni. Il tour è partito a marzo ed è un viaggio intergenerazionale, con una scaletta di canzoni che sono entrate nella memoria collettiva di un intero Paese, raccontando epoche diverse, e che hanno parlato a generazioni di giovani nel corso di oltre 45 anni di carriera. Nonostante gli anni siano passati, i brani di Antonello Venditti riescono ancora a comunicare con i ragazzi di oggi con un linguaggio estremamente diretto, fresco e sempre attuale. Ad accompagnare il celebre artista romano in questo emozionate tour ci sarà la sua band storica.

Il tour di Antonello Venditti

Dopo il debutto a Pistoia e il concerto a Palmanova, il tour di Antonello Venditti approda a Gardone Riviera, in provincia di Brescia. Il cantautore poi continuerà fino a fine agosto. Questo è il calendario del tour estivo di Antonello Venditti, con tutte le date e le location esclusive scelte dal cantautore romano per sorprendere ed emozionare i suoi fan:

13 luglio, Gardone Riviera (BS), Vittoriale

16 luglio, Cervere (CN), Anfiteatro dell’Anima

18 luglio, Marostica (VI), Piazza Castello

20 luglio, Cervia (RA), Piazza Garibaldi

25 luglio, Molfetta (BA), Banchina S. Domenico

18 agosto, Castiglioncello (LI), Castello Pasquini

20 agosto, Alassio (SV), Porto Luca Ferrari

23 agosto, San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi

La scaletta del concerto

Antonello Venditti eseguirà per intero “Sotto il segno dei pesci” e tutti i brani contenuti nel celebre disco datato 1978, ma non si limiterà a questo. Come in tutte le altre tappe del tour, ci sarà spazio anche per tutti gli altri grandi successi della sua carriera. Questa la possibile scaletta in vista del concerto di Gardone Riviera e che dovrebbe differire solo in minima parte. Il concerto sarà diviso in tre tronconi: una prima parte “mista”, una centrale con l’esecuzione per intero dell’album e poi il gran finale:

Raggio di luna I ragazzi del Tortuga Giulio Cesare Piero e Cinzia Peppino Stella Non so dirti quando Lilly Compagni di scuola Ci vorrebbe un amico Notte prima degli esami Sotto il segno dei pesci Francesco Bomba o non bomba Chen il cinese Sara Il telegiornale Giulia L’uomo falco Dimmelo tu cos’è Dalla pelle al cuore Unica Cosa avevi in mente Che fantastica storia è la vita Amici mai Alta marea Benvenuti in paradiso In questo mondo di ladri Ricordati di me

Lo spettacolo, partito da Pistoia, dura circa tre ore e mezzo di concerto e Antonello Venditti intrattiene il pubblico anche con aneddoti della sua vita e spiegando le sue canzoni. "Sotto il Segno dei Pesci" è uscito l’8 marzo 1978 per Antonello Venditti è il disco «più importante, in cui c'erano tutti i miei temi: la politica e i suoi riflessi sulle persone (Sotto il Segno dei Pesci), la comunicazione (Il Telegiornale), il viaggio dentro e fuor di metafora di Bomba O Non Bomba, la droga (Chen il Cinese), la tenerezza per Sara e l’amicizia con De Gregori (Scusa Francesco). In fondo, sono temi ancora attuali».