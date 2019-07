Ibiza Latina: sulla isla serate e party urban

Se si dice Ibiza basti pensare in particolare ai party Mucho, tutte le domeniche all’Ushuaïa sino al 25agosto e RICHBITCH, tutti i lunedì all’Hï dal 15 luglio al 26 agosto, che hanno come guest artisti del livello di Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna, Elettra Lamborghini, Anuel AA, Natti Natasha e Sfera Ebbasta (Mucho), Trey Song, Ayo & Theo, Don Omar, Lamborghini, Sfera Ebbasta, Tyga e Stefflon Don (RICHBITCH). Due serate che vedono come resident i dj e producer italiani KAY e Ale Zuber, i primi capaci di portare a Ibiza questo sound, una vera e propria rivoluzione copernicana per i ritmi balearici, dove comunque – sia chiaro – house e techno continuano a farla da padroni.



“Negli ultimi anni la crescita della musica latina è stata inarrestabile, al punto da diventare un genere sempre più diffuso, in grado di dominare le chart sia dance che soprattutto pop di tutto il mondo – spiegano KAY e Zuber – un genere perfetto per completare la programmazione di Ushuaïa e Hï, abili a capire prima degli altri che la clientela di Ibiza ha esigenze diverse e ha sempre più il desiderio di diversificare. Basti pensare anche al fatto che l’Ushuaïa ha creato dal nulla i party stile festival, che iniziano nel pomeriggio e finiscono entro mezzanotte, così come l’Hï ha importato a Ibiza il concetto di club che spadroneggia a Las Vegas”.