Giorgia in concerto a Marostica: info e scaletta

Appuntamento il 12 luglio 2019 con Giorgia a Marostica, dove la star si esibirà in Piazza Castello in occasione dell’amato Pop Heart Summer Tour. Di seguito troverete tutte le informazioni sui biglietti e la possibile scaletta dell’evento

Giorgia in concerto a Marostica: info biglietti

I biglietti per il concerto a Marostica di Giorgia non sono più disponibili in prevendita sul classico circuito TicketOne. L’evento si terrà in Piazza Castello anche in caso di pioggia e avrà inizio alle ore 21:30.

Giorgia in concerto a Marostica: la scaletta

Nel corso dei concerti del suo “Pop Heart Summer Tour” 2019 Giorgia farà ascoltare ai suoi fan alcuni dei singoli più belli estratti dal nuovo disco di successo, “Pop Heart”, in alternanza con i brani estratti dall’intera discografia. L’inizio dello spettacolo è naturalmente affidato alla cover di Jovanotti, “Le tasche piene di sassi”. All’interno della lista troveranno posto anche gli omaggi a Elisa, Ligabue e Marco Mengoni. I fan di lunga data saranno però felici di ascoltare anche brani come “E poi”, “Come saprei” e “Tu mi porti su”, brano di chiusura dello show.

Di seguito, la possibile scaletta del concerto a Marostica di Giorgia:

Le tasche piene di sassi Una storia importante Gli ostacoli del cuore Io fra tanti Scelgo ancora te Sweet Dreams Quando una stella muore È l’amore che conta Come neve Dune mosse I Feel Love Il mio giorno migliore La mia stanza Ain’t Nobody E poi Come saprei Strano il mio destino Un amore da favola Girasole/Tra dire e fare Easy Di sole e d’azzurro Vivi davvero Stay Credo L’essenziale Oronero Anima Tu mi porti su

Pop Heart, il nuovo disco di Giorgia

Il nuovo album di Giorgia s’intitola “Pop Heart” ed è uscito il 16 novembre 2018 per la Sony Music, con una produzione di Michele Canova Iorfida. L’album, rigorosamente composto da cover, ha conquistato un disco di Platino e si è diffuso a macchia d’olio sulle radio italiane grazie ai singoli estratti: “Le tasche piene di sassi”, “Una storia importante”, “Sweet Dreams (Are Made of This)”, “Lei verrà” e “I Feel Love”. Come dichiarato dalla stessa Giorgia, questo disco per lei rappresenta un manifesto d’amore per la musica e un modo per far conoscere al mondo il suo percorso da ascoltatrice, e non solo da artista. Per questo al suo interno si trovano brani anni ’80 e pezzi più recenti, ma sempre legati dal suo gusto di fruitrice di musica. L’album contiene inoltre un duetto con Tiziano Ferro, “Il conforto”, e due camei: Eros Ramazzotti in “Una storia importante” ed Elisa in “Gli ostacoli del cuore” in sostituzione a Luciano Ligabue.