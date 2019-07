Editors e Paul Kalkbrenner i big dell’Home Festival

È tutto pronto al Parco San Giuliano di Mestre per uno dei festival più “cool” dell’estate. L’Home Festival emigra quest’anno da Treviso a Venezia con il meglio delle tendenze musicali del momento per una tre giorni a tutto volume, da venerdì 12 a domenica 14 luglio. Grandi nomi internazionali e il meglio della musica italiana, tutti insieme sul palco a due passi dalla Laguna per un evento di respiro europeo. Il programma della kermesse è ricchissimo e vede gli Editors (che si esibiranno il venerdì sera e che tornano in Italia poche settimane dopo il Firenze Rocks) e Paul Kalkbrenner (che sabato sera torna dopo aver fatto visita a Milano la scorsa primavera) come gli headliner di questa edizione. A Venezia nella tre giorni sono attese circa 15 mila persone nei 20 ettari del parco adibiti per il festival: i biglietti rimanenti saranno in vendita direttamente in biglietteria ogni giorno a partire dalle ore 15. I residenti nella Città Metropolitana di Venezia avranno la possibilità di acquistare un ticket scontato del 60%. Domenica 14 luglio, poi, sarà Family Sunday: con un solo biglietto di ingresso entrano due adulti che accompagnano ragazzi o ragazze under 16. Per valorizzare e rispettare il polmone verde mestrino in questa tre giorni di musica e divertimento l’organizzazione ha deciso di creare una squadra, gli “Angeli del Parco” che avrà il compito di controllare che il San Giuliano sia tutelato. Si tratta di un gruppo di una quarantina di persone che controllerà lo smaltimento dei rifiuti nell'area e che nessun danno accada al manto verde o agli alberi del parco. Sono stati allestiti dieci punti di raccolta differenziata, i rifiuti verranno poi ulteriormente controllati con un secondo filtro. L’obiettivo è raggiungere i livelli di riciclaggio al 96% (sulle otto tonnellate di rifiuti che di solito Home Festival produce)

Il programma completo

Non è stata resa nota la scaletta della tre giorni, ma di seguito potete trovare la line-up del festival divisa giorno per giorno. Ovviamente, i nomi di maggior richiamo si esibiranno in prima serata sul palco principale (in tutto sono quattro le aree concerto).

Venerdì 12 luglio

Editors

Rivals Sons

Alborosie

Canova

Mellow Mood

Dj Spiller

Marco Furio Forieri e gli Ska-J

Masamasa

The LaFontaines

Mox

The Ramona Flowers

AngelicA

Bartolini

Liede

Sunday Morning

Machweo

Andrea Van Cleef

Diego DeadMan Potron

Sabato 13 luglio

Paul Kalkbrenner

LP

Gazzelle

Brina Knauss

Noyz Narcos

Franco126

Tedua

Massimo Pericolo

Ensi

Speranza

RuthAnne

Legno

Dola

Tersø

Cara Calma

Elasi

Chili Giaguaro

Verano

Uccelli

Helly

Domenica 14 luglio

Bloc Party

Young Thug

Boomdabash

Guè Pequeno

Elettra Miura Lamborghini

Anastasio

Dj Christian Effe

Sick Luke

Side Baby

Ackeejuice Rockers

Priestess

Venerus

Husky Loops

Megha

Edo Ferragamo

Fadi

Vettori

Eugenia Post Meridiem

Twee

Jesse the Faccio

Phill Reynolds

Holographù

Ties

Tutte le modifiche al Festival

Nelle ultime settimane si è discusso molto riguardo questo festival, per via dell’annuncio della cancellazione delle esibizioni di otto degli oltre 100 artisti inseriti nel programma originale, in larga parte quelli di maggior fama internazionale per via di alcuni problemi organizzativi e logistici (la mancata installazione di un secondo palco per questioni di sicurezza). Si tratta di Aphex Twin, Jon Hopkins, The Vaccines, Mura Masa, Modeselektor, Pusha-T, Moodyman e Adam Beyer. La questione ha creato grande disappunto per coloro che avevano già acquistato i biglietti, cui in un primo momento non era stato garantito il rimborso. La situazione si è poi appianata nei giorni scorsi e oltre mille persone avrebbero ottenuto quanto richiesto.