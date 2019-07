Battiti Live a Trani il 14 luglio, cantanti e possibile scaletta

Appuntamento in Piazza Quercia a Trani per una nuova tappa di Radionorba Battiti Live 2019: i cantanti

Una bellissima piazza affacciata sul mare, tanta musica e una line up pronta a lasciare un ricordo indimenticabile negli ascoltatori. Parliamo dell’appuntamento di domenica 14 luglio a Trani del Battiti Live 2019.

Battiti Live 2019 a Trani: le info

Il nuovo appuntamento del Battiti Live, terza tappa del tour, si terrà a Trani il 14 luglio 2019 in piazza Quercia, dove poco dopo le ore 21 il direttore artistico Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci daranno il via a uno spettacolo a base di musica e artisti all’ultimo grido. Lo show è organizzato con il patrocinio del Comune di Trani e della regione Puglia e le star cominceranno a esibirsi alle ore 21, ma lo spettacolo avrà inizio già nel primo pomeriggio con un sound check, un pre show pomeridiano dei dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni a base di musica e tanto divertimento. L’ingresso è gratuito per tutti e non occorre acquistare alcun biglietto per poter ammirare dal vivo i propri artisti preferiti.

Gli artisti del Battiti Live 2019 a Trani e la possibile scaletta

Per quanto riguarda la scaletta e l’ordine di uscita dei cantanti, non sono ancora trapelate ufficialmente notizie, ma sono invece stati resi noti gli artisti che parteciperanno alla serata. Ecco tutto il cast, tenendo presente che potrebbero esserci ospiti a sorpresa e grandi novità:

Nek Giant Rooks Benji & Fede Giordana Angi Irama Paola Turci Le Vibrazioni Shade & Federica Carta Sergio Sylvestre Cristiano Malgioglio Annalisa Rocco Hunt Jake La Furia Mr Rain & Martina Attili Enrico Nigiotti Bianca Atzei Gabry Ponte

Un cast variegato che offrirà al pubblico di Trani un’ampia selezione di hit e grandi classici della musica italiana. Tra gli ospiti più attesi ci sono sicuramente Benji & Fede, attualmente in radio con il singolo “Dove e quando” e un album in cantiere per il 2020. Anche Le Vibrazioni si godranno il loro momento di gloria a Battiti Live 2019 di Trani, portando sul palco un repertorio che quest’anno festeggia ormai 20 anni di grandi successi. Non mancheranno Shade & Federica Carta, protagonisti delle classifiche del momento che con il brano “Senza farlo apposta” hanno superato i 30 milioni di visualizzazioni su YouTube e si sono portati a casa un disco di Platino FIMI per le 50 mila unità di vendita ottenute. Oltre ai giovani talenti, si incontreranno anche le leggende della musica, tra cui proprio Cristiano Malgioglio: è lui autore di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana come “Mi sono innamorato di tuo marito”, “Fernando” e il nuovo singolo dell’anno, “Dolceamaro”, brano in collaborazione con Barbara D’Urso con un video YouTube che conta già oltre 3 milioni di views. Sarà inoltre presente anche Nek, orgoglio della canzone all’italiana, che di recente è tornato in auge con il brano “Alza la radio”.