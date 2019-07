Muse in concerto allo Stadio San Siro di Milano: info e scaletta

I Muse sono attualmente impegnati nelle tappe europee del loro “Simulation Theory World Tour” e manca davvero poco alle tre date italiane. La band capitanata da Matthew Bellamy si esibirà allo Stadio San Siro di Milano per due concerti, il 12 e il 13 luglio 2019, mentre il 20 luglio sarà la volta dello Stadio Olimpico di Roma. Concentrandoci sugli imminenti show milanesi, di seguito potete trovare tutte le info utili per arrivare preparati: gli orari, i biglietti, come arrivare a San Siro e la scaletta seguita dai Muse in concerto.

Muse a Milano: tutte le info sui concerti a San Siro

A inizio 2019 i Muse hanno dato il via al “Simulation Theory World Tour”, a supporto del loro ultimo disco uscito per Warner Bros il 9 novembre 2018. La tournée è iniziata negli Stati Uniti d’America, per poi arrivare in Europa a partire dallo scorso maggio. La band britannica si esibirà in Italia per tre concerti negli stadi: gli appuntamenti da segnare in calendario sono il 12 e il 13 luglio allo Stadio San Siro di Milano, mentre una settimana più tardi (20 luglio) Matthew Bellamy canterà davanti al pubblico dello Stadio Olimpico di Roma. I biglietti per assistere ai live milanesi sono acquistabili su circuito Ticketone e Ticketmaster, online e nei punti vendita autorizzati. Attualmente, i prezzi per i posti ancora disponibili partono da 37 euro + diritti di prevendita (ed eventuali commissioni di servizio aggiuntive) e arrivano a 85 euro + d.p. in base al settore selezionato. Per entrambe le date milanesi sono esauriti i VIP Package. Ricordiamo che è possibile acquistare un massimo di 8 biglietti per ciascun cliente. L’organizzazione consiglia di arrivare con largo anticipo allo Stadio San Siro, sia per il ritiro dei biglietti che per facilitare i controlli di sicurezza. La biglietteria si trova di fronte al Gate 7 e osserverà i seguenti orari: ritiro biglietti Ticketone a partire dalle ore 11:00, ritiro VIP Pack Simulation Theory dalle ore 13:00, ritiro VIP Pack Premium Ticket Bundle dalle ore 15:00, cassa vendita dalle ore 14:00, cassa accrediti dalle ore 17:00. Di seguito la timetable dei concerti:

venerdì 12 luglio

ore 16:00 apertura porte

ore 18:45 Mini Mansions

ore 19:45 The Amazons

ore 21:00 Muse

sabato 13 luglio

ore 16:00 apertura porte

ore 18:45 Mini Mansions

ore 19:45 Nic Cester

ore 21:00 Muse

In occasione dei concerti dei Muse, nei giorni 12 e 13 luglio è stato potenziato il servizio dei mezzi pubblici al fine di facilitare gli spostamenti dei fan da e per lo stadio di San Siro. Le linee metro M1 e M5 resteranno aperte oltre il normale orario, con treni aggiuntivi diretti verso il centro città. Potenziate anche le linee 16 e 90/91, per le informazioni dettagliate rimandiamo al sito ATM. Ricordiamo che i biglietti del concerto acquistati in prevendita includono un biglietto giornaliero ATM, ritirabile presso i distributori automatici delle stazioni della metropolitana.

La possibile scaletta del concerto

Durante i concerti allo Stadio San Siro i Muse presenteranno al pubblico le canzoni del nuovo album “Simulation Theory”, uscito per Warner Bros il 9 novembre 2018. Ovviamente nei live non mancheranno i loro più grandi successi. Ecco la scaletta seguita durante le ultime tappe del “Simulation Theory World Tour”; le canzoni presentate durante le date di Milano potrebbero variare in base alle scelte della band.

Algorithm Pressure Psycho Break It To Me Uprising Propaganda Plug In Baby Pray (High Valyrian) – canzone di Matthew Bellamy contenuta in “For The Throne” The Dark Side Supermassive Black Hole Thought Contagion Interlude Hysteria The 2nd Law: Unsustainable Dig Down Undisclosed Desires Madness Mercy Time Is Running Out Houston Jam Take A Bow Prelude Starlight

Encore: