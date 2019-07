Calcutta in concerto a Mantova: info e scaletta

Calcutta continua il suo “Evergreen tour” estivo sui palchi all’aperto e nei festival di tutta Italia, tappa dopo tappa. Il prossimo concerto in calendario si terrà venerdì 12 luglio a Mantova, in Piazza Sordello. Il live d’apertura dello show è stato affidato a Giorgio Poi. Di seguito potete trovare tutte le info utili per arrivare preparati al concerto mantovano di Calcutta: gli orari, i biglietti e la scaletta seguita dal cantautore di Latina.

Calcutta a Mantova: gli orari e i biglietti del concerto

Calcutta sta per presentare il suo ultimo album “Evergreen” al pubblico di Mantova: l’appuntamento è per venerdì 12 luglio 2019 in Piazza Sordello. L’orario di apertura delle porte è fissato per le 19:00, alle ore 21:00 ci sarà l’opening act di Giorgio Poi e a seguire il concerto di Calcutta, il cui inizio è previsto per le ore 21:45. I biglietti sono disponibili in cassa la sera dell’evento al prezzo di 35 euro, oppure in prevendita su circuito Ticketone e Geticket, online e nei punti vendita autorizzati. Acquistando i titoli d’accesso in prevendita il prezzo è di 34,50 euro (d.p. inclusi, più eventuali commissioni di servizio aggiuntive). Ad ora sono disponibili solamente i biglietti per la zona Pit 2, esauriti quelli nel settore Pit 1 (più vicini al palco). Il concerto si terrà in Piazza Sordello, la piazza più grande di Mantova, situata nel cuore del centro storico della città.

La possibile scaletta del concerto

Con il tour a supporto del suo ultimo album “Evergreen”, Calcutta ha riempito stadi, arene e palazzetti italiani tra la scorsa estate e questo inverno, facendo cantare a squarciagola tantissimi fan e un pubblico sempre più grande. L’album, uscito il 25 maggio 2018 per Bomba Dischi, è attualmente certificato disco d’oro ed è stato ripubblicato in una nuova versione estesa intitolata “Evergreen… E altre canzoni”, arricchita da varie demo, live version e dai nuovi brani “Sorriso (Milano Dateo)” e “Due punti”. Tra le tappe del tour estivo 2019, venerdì 12 luglio il cantautore di Latina si esibirà nel centro storico di Mantova per presentare al pubblico le canzoni del suo ultimo lavoro in studio, tra cui “Orgasmo”, “Kiwi”, “Paracetamolo” e “Pesto”. Durante il live resterà comunque ampio spazio per i precedenti successi della sua fortunata carriera, tra cui l’indimenticabile singolo d’esordio “Cosa mi manchi a fare”, “Gaetano”, “Frosinone”, “Oroscopo” e tanti altri brani tutti da cantare. Il cantautore si esibirà sul palco accompagnato, come sempre, dalla sua band. Il live mantovano di Calcutta inizierà subito dopo l’esibizione di Giorgio Poi, ospite della serata. Di seguito riportiamo la scaletta seguita durante i precedenti concerti estivi; i brani presentati al live di Mantova potrebbero subire variazioni in base alle scelte dell’artista. Iniziate anche voi a scaldare la voce, i cori saranno sicuramente tantissimi.