Alvaro Soler in concerto a Merano: info e scaletta

Terzo concerto italiano nel giro di un paio di mesi per Alvaro Soler. E non finisce qui. Stavolta la prua del suo “Mar de colores European tour 2019” è virata verso nord: giovedì 11 luglio la star spagnola sarà sul palco dell’ippodromo di Maia di Merano (BZ) ad aprire il Maia Music Festival. La kermesse inizia appunto col concerto di Soler, prosegue venerdì 12 luglio col concerto degli austriaci Wanda, quindi sabato 13 toccherà a Giorgio Moroder e infine domenica 14 gran finale con Il Volo. Biglietti ancora disponibili in diversi settori sul circuito Ticketone o direttamente in biglietteria: esaurita la Tribuna numerata categoria 1, restano posti in Tribuna numerata categoria 2 (57,50 euro), in Tribuna non numerata (46 euro) e in Parterre in piedi (39,10 euro). Inizio del concerto previsto per le ore 21. Nel 2015 Soler ha fatto ballare il mondo con “El mismo sol”, brano certificato sei volte disco di platino. L’anno successivo è stato “Sofia” il tormentone dell’anno con i suoi otto dischi di platino e passaggi massicci su tutti i canali di comunicazione. Nel 2017 è stata la volta di “Yo contigo, tu conmigo”, certificato platino, e lo scorso anno è tornato in scena con “La cintura”, certificato anch’esso tre volte disco di platino. L’estate italiana è ormai (anche) nei singoli di Alvaro Soler, che quest’anno torna a proporre una delle sue hit per il quinto anno consecutivo. Riuscirà ad accaparrarsi anche questa volta i primi posti delle classifiche radio e di vendita?

Il “Mar de colores European Tour 2019”

Dopo i concerti a Milano e Frosinone dei mesi scorsi e questa data in Alto Adige, Soler tornerà in Italia ad agosto con altre tre date all’interno del suo tour europeo che farà tappa anche in Repubblica Ceca, Svizzera, Francia, Olanda, Belgio, Germania, Austria, Polonia, Spagna e Ungheria. Queste le date italiane rimaste all’interno del “Mar de colores European Tour 2019”:

Giovedì 11 luglio – Merano (BZ), Maia Music Festival, Ippodromo di Maia

Martedì 6 agosto – Città Sant’Angelo (PE), Village Outlet

Mercoledì 7 agosto – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini

Venerdì 9 agosto – Asiago (VI), Piazza Carli

I biglietti per i concerti di Merano, Castiglioncello e Asiago sono in vendita sul circuito Ticketone. I prezzi partono da 30 euro. Notizia importante invece per quanto riguarda il concerto di Città Sant’Angelo: sarà infatti ad ingresso gratuito.

La possibile scaletta

Alvaro Soler è già in tour da diverse settimane in giro per l’Europa e la scaletta che l’artista spagnolo ha portato sul palco non è mai cambiata troppo da una data all’altra, partendo da uno degli ultimi singoli “La libertad”. Per cui è facile ipotizzare che, anche in questo caso, non ci saranno grossi stravolgimenti rispetto agli appuntamenti più recenti. Di seguito, per farsi un’idea, la scaletta del concerto dello scorso 29 giugno all’Indian Summer Festival di Broek Op Langedijk, in Olanda: