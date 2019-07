Lizzo in concerto a Milano: la scaletta

Lizzo è pronta a far scatenare il pubblico italiano. Mercoledì 10 luglio l'artista americana sarà in concerto al Circolo Magnolia di Milano.

Poche ore e finalmente si alzerà il sipario su uno dei concerti più attesi dell’estate milanese. Lizzo è pronta a portare un’ondata di energia, girl power, suoni r’n’b e testi accattivanti come solo lei è in grado di fare.

Lizzo si prepara a conquistare Milano

La cantante è l’artista del momento, uno dei nuovi astri della musica mondiale. Giorno dopo giorno Melissa Viviane Jefferson, questo il suo nome all’anagrafe, sta riscuotendo sempre più successo fino a essere diventata anche una portabandiera dei diritti LGBTQ+ e del girl power.

La cantante sarà in concerto oggi, mercoledì 10 luglio 2019, al Circolo Magnolia (Via Circonvallazione Idroscalo 41, 20090 Segrate, Milano) per l’unica data nel nostro paese del “Cuz I Love You Too Tour”, la tournée con cui l’artista sta toccando tutte le principali città al mondo, tra queste Amsterdam, Parigi, Londra, Barcellona, Chicago, Washington e Manchester.

Negli ultimi mesi Lizzo, classe 1988, ha monopolizzato i media grazie a esibizioni live che hanno fatto impazzire il pubblico, una su tutte quella ai BET AWARDS in cui ha fatto scatenare anche Rihanna (qui potete trovare tutte le foto più belle della cantante), brani che hanno dominato le chart e continui messaggi e dichiarazioni ai suoi fan per ricordare l’importanza di accettare se stessi per poter amare e vivere con positività.

Lizzo: la scaletta del concerto al Circolo Magnolia

Al momento non ci sono notizie ufficiali sulla scaletta delle canzoni che verranno proposte dalla cantante, ma stando alle esibizioni dei concerti precedenti, qualora non dovessero esserci modifiche, questa potrebbe essere la set list del live al Circolo Magnolia: