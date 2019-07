Laura Pausini e Biagio Antonacci in concerto a Bologna: info e scaletta

Laura Pausini e Biagio Antonacci sbarcano a Bologna e si preparano a conquistare il palcoscenico dello Stadio Dall’Ara in data 12 luglio 2019. Ecco tutto quello che dovete sapere su biglietti, come arrivare e la possibile scaletta dell’evento

Laura Biagio Stadi Tour 2019 a Bologna: info biglietti

Attualmente, i biglietti per il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Bologna il 12 luglio sono ancora disponibili per quasi tutte le fasce di prezzo sul circuito di prevendita TicketOne. Cifra di partenza: 35 euro per un posto in Curva, a salire fino a 95 euro per un posto in Tribuna Platino. I VIP Pack Platinum (500 euro) e Silver (250 euro) sono ancora disponibili per la data. Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 4 biglietti per ogni singolo account creato sul sito.

Laura Biagio Stadi Tour 2019: come arrivare allo stadio Dall’Ara

Il concerto avrà inizio alle ore 21 presso lo Stadio Dall’Ara di Via Andrea Costa, civico 174. I cancelli apriranno qualche ora prima ed è caldamente consigliato arrivare sul posto con anticipo, così da accomodarsi senza fretta. La location è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici grazie alle linee ATC 14, 20 e 21. Chi arriva dalla stazione di Bologna Centrale può prendere le linee ATC 14, 21 e 37. L’area è fornita di ampi parcheggi, anche a pagamento.

Laura Biagio Stadi Tour 2019: la scaletta

Di seguito, l’elenco completo delle canzoni che andranno a formare la scaletta dell’attesissimo tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci, tenendo presente che la lista potrebbe essere soggetta a variazioni o modifiche in base alle decisioni degli artisti: