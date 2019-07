Ben Harper in concerto a Pistoia: info e scaletta

Va in archivio l’edizione numero 40 di Pistoia Blues e lo fa con un pezzo da novanta della musica internazionale. Mercoledì 10 luglio in piazza del Duomo ci sarà infatti Ben Harper, accompagnato dai suoi fedelissimi The Innocent Criminals, che toccheranno la Toscana con la terza tappa del loro mini-tour italiano di sette date. Biglietti ancora disponibili sia sul circuito Ticketone che direttamente alla biglietteria dell’evento in via Roma a partire dalle ore 17: esaurita la Tribuna gold numerata, restano Posti in piedi (40,25 euro) e Tribuna dispari numerata (51,75 euro). L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 19, il concerto inizierà alle 21.30. Per quanto riguarda i trasporti, il consiglio, se si arriva in auto, è quello di parcheggiare in Piazza Oplà o al Parcheggio Cellini. Da ricordare anche che per chi arriverà in città con mezzi alternativi ci sarà un treno straordinario che partirà dalla stazione di Pistoia all'1 e arriverà a Firenze-Santa Maria Novella alle 2.05.

Il tour mondiale di Ben Harper

Ben Harper torna in Italia dopo i fortunati concerti della scorsa estate. Dopo aver aperto la sua tournée mondiale in Stati Uniti e Sudafrica, lo sbarco in Europa è arrivato a inizio giugno e resterà nel Vecchio Continente fino alla fine di luglio, per poi continuare il suo ciclo di concerto fino a novembre tra Stati Uniti e Canada. Harper ha ribadito una volta di più il suo amore per il Bel Paese fissandovi ben sette date. Al suo fianco i fedeli The Innocent Criminals, band formata da LeonMobley (percussioni), Juan Nelson (basso), Oliver Charles (batteria) e Jason Mozersky(chitarra). Il gruppo, che si è sempre esibito live assieme a Ben in giro per il mondo, si distingue per la diversità di generi musicali a cui i vari componenti appartengono e che in una qualche maniera rende ciascun musicista complementare all’altro. Dopo i concerti di Grugliasco e Ravenna dei giorni passati, ecco gli altri cinque in programma:

Mercoledì 10 luglio – Pistoia, Piazza Duomo, Pistoia Blues

Venerdì 12 luglio – Chieti, Arena La Civitella

Sabato 13 luglio – Roma, Auditorium Parco della Musica, Rock in Roma

Martedì 16 luglio – Mantova, Mantova Arte & Musica

Mercoledì 17 luglio – Milano, Ippodromo SNAI San Siro, Milano Summer Festival + special guest Juanes

La probabile scaletta

Dopo essersi già esibiti a Grugliasco e Ravenna, Ben Harper e la sua band arrivano a Pistoia per ripercorrere tutta la carriera di uno dei più raffinati cantautori americani. Rispetto alle ultime uscite, è lecito attendersi in scaletta anche l’ultimo singolo “Uneven Days”, il cui video è stato lanciato giusto venerdì 5 luglio. Di seguito, per farsi un’idea di quella che potrà essere la scaletta del concerto di Pistoia, la setlist del live al GruVillage Festival di martedì 2 luglio: