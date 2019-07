Noel Gallagher in concerto a Mantova: info e scaletta

Dopo una prima tappa italiana al Pistoia Blues Festival (8 luglio), Noel Gallagher e i suoi High Flying Birds si esibiranno in concerto a Mantova. L’appuntamento è per la serata di martedì 9 luglio in Piazza Sordello, in occasione della rassegna musicale estiva Arte & Musica. Di seguito tutte le informazioni utili per arrivare preparati al live della celeberrima star del britpop: orari, biglietti e la possibile scaletta del concerto.

Noel Gallagher a Mantova: tutte le info sul concerto

Nel corso del 2019, il maggiore dei fratelli Gallagher si è già esibito in Italia sia come super ospite internazionale del Concertone del Primo Maggio, sia per live in programma al Pistoia Blues Festival (8 luglio). La seconda ed ultima data italiana in calendario per questo tour andrà in scena martedì 9 luglio a Mantova Arte & Musica. Noel Gallagher, accompagnato dai suoi High Flying Birds, sarà protagonista indiscusso in Piazza Sordello, sul palco allestito per la rassegna estiva mantovana. L’orario di apertura delle porte è fissato per le 19:00, alle ore 20:15 ci sarà l’opening act degli inglesi The Ramona Flowers e alle ore 21:15 inizierà il live dell’ex Oasis. I biglietti per assistere allo show sono ancora disponibili in prevendita su circuito Ticketone e Ticketmaster, online e nei punti vendita autorizzati. L’area concerto sarà suddivisa in due zone: Pit 1, più vicina al palco, e Pit 2. Il prezzo dei biglietti Pit 1 è di 50 euro + diritti di prevendita, mentre è possibile acquistare posti nel Pit 2 a 40 euro + d.p..

La possibile scaletta del concerto

Nel corso del tour 2019 con i suoi High Flying Birds, Noel Gallagher ha più volte modificato la scaletta dei concerti invertendo l’ordine delle canzoni o preferendo alcuni pezzi ad altri. Per questo motivo, la scaletta sotto riportata non è da considerarsi ufficiale, ma può essere una buona linea guida per arrivare preparati al live mantovano. Sicuramente l’ex Oasis presenterà al pubblico il suo nuovo singolo “Black Star Dancing”, pubblicato lo scorso maggio come anticipazione dell’omonimo EP uscito il 14 giugno 2019. Non mancheranno brani dell’ultimo disco pubblicato, “Who Built The Moon?” (2017), tra cui “Holy Mountain”, “Dead In The Water”, “Fort Know” e “Keep On Reaching”. Presente anche uno tra i singoli più famosi dell’omonimo debut album solista: “AKA… What A Life!”. I fan degli Oasis non disperino, ovviamente Noel ha riservato gran parte del concerto agli evergreen dell’amatissima band di Manchester, non mancheranno “Wonderwall”, “The Masterplan”, “Stop Crying Your Heart Out”, “Don’t Look Back in Anger” e tante altre hit indimenticabili. Di seguiti riportiamo, come esempio, la scaletta seguita durante lo show al Pistoia Blues l’8 luglio 2019; le canzoni presentate durante il live di Mantova potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.