Myss Keta, a ottobre il “Paprika European Tour”

Dopo qualche appuntamento sporadico oltre confine all’interno del tour estivo ancora in corso (l’1 giugno scorso a Parigi, il prossimo 19 luglio al Melt Festival di Ferropolis, in Germania), Myss Keta darà il via ad un vero e proprio tour europeo nel prossimo mese di ottobre. Al solito, l’artista milanese ha annunciato la news sui suoi canali social col suo fare irriverente e provocatorio: «Merkel levati! Una nuova regina sta arrivando in Europa. Il Paprika Tour ormai è religione e diffonderne il verbo una missione. Ad ottobre toccherà alle più calde città europee». Sei le date che compongono al momento il “Paprika European Tour”:

Sabato 19 ottobre – Zurigo, Stall 6

Lunedì 21 ottobre – Londra, Secret East London Venue

Martedì 22 ottobre – Berlino, Berghain

Venerdì 25 ottobre – Barcellona, Laut

Sabato 26 ottobre – Parigi, Badaboum

Domenica 27 ottobre – Amsterdam, Melkweg

La leg estiva del “Paprika Tour”

Intanto, Myss Keta continua a girare l’Italia (e non solo) con il suo piccantissimo show. Un tour che si arricchisce continuamente di nuovi appuntamenti, che arriveranno senza soluzione di continuità fino a ridosso della partenza del tour europeo. Queste le date ancora in programma per questa estate:

Mercoledì 10 luglio – Catania, Afrobar

Venerdì 12 luglio – Arezzo, Men/Go Music Fest

Sabato 13 luglio – Parma, Parma Music Park (con Ivreatronic)

Venerdì 19 luglio – Ferropolis, Melt Festival

Sabato 20 luglio – Vialfrè (TO), Apolide Festival

Martedì 23 luglio – San Benedetto del Tronto (AP), Area Porto Turistico (con Calcutta)

Venerdì 26 luglio – San Severo (FG), Tanqueray x Alibi Summer Festival

Sabato 3 agosto – Patti (ME), Indiegeno Fest

Domenica 4 agosto – Platania (CZ), Color Fest

Giovedì 8 agosto – Follonica (GR), Follonica Summer Fest (con Ivreatronic)

Domenica 11 agosto – Gallipoli (LE), Picador Village

Giovedì 22 agosto – Forte di Vinadio (CN), Balla Coi Cinghiali

Venerdì 23 agosto – Taranto, Onde Festival

Venerdì 11 ottobre – Roma, Spring Attitude Festival, Museo MAXXI

Paprika e mortadella

Il suo ultimo album “Paprika” è uscito il 29 marzo per Universal Music e La Tempesta Dischi. In copertina, Myss Keta cavalca una gigantesca mortadella, fasciata da un abito rosso e con indosso maschera e occhiali scuri. Un’estetica che si rifà un po’ a Bigas Luna, un po’ a Tinto Brass, e soprattutto al cinema d’animazione giapponese. In una intervista a Il Messaggero ha dichiarato: «Chiunque può essere Myss Keta, anche se il progetto è legato a una voce». E ancora che in lei il pubblico dovrebbe vedere «i valori di accettazione di sé e degli altri per quello che sono, lo sfuggire dai limiti che ti impone la società. Oltre alla descrizione caricaturale, grottesca e ironica della realtà, che passa attraverso le canzoni». È difficile prestare attenzione ai suoi testi, dietro un’immagine così forte, fatta di eye-liner colato, vestiti eccentrici e il viso perennemente coperto. Ma volendo approfondire meglio la sua poetica, è possibile scoprire una femminista diversa dal solito, capace di impugnare la propria sessualità come un’arma. Uno sparo verso un pubblico che, soprattutto tra i giovanissimi, sembra gradire la sua irruenza. Intanto, a inizio giugno è uscita la sua ultima collaborazione (dopo quella con Gué Pequeno in “Pazzeska”), quella con Stato Sociale e Arisa nel singolo “Dj di m****”, che comunque non sarà eseguita dall’artista nei suoi live.