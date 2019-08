Subsonica in concerto al Bologna Sonic Park: info e scaletta

I Subsonica stanno per portare il loro “8 tour estate 2019” al Bologna Sonic Park: il concerto si terrà martedì 9 luglio negli spazi dell’Arena Parco Nord, storica venue bolognese che ha da poco riaperto i battenti dopo alcuni anni di chiusura. Ecco tutte le informazioni per arrivare preparati al live della band torinese: orari, biglietti e le canzoni in scaletta.

Subsonica al Bologna Sonic Park: orari, biglietti e info sul concerto

Dopo esser tornati a far ballare ed emozionare il pubblico con i live nei palazzetti, i Subsonica sono attualmente impegnati con il loro “8 tour estate 2019”. La band torinese ha inaugurato la bella stagione esibendosi sui palchi all’aperto e nei festival estivi del nostro Paese, la prossima tappa in calendario è fissata per martedì 9 luglio all’Arena Parco Nord di Bologna, in occasione di Bologna Sonic Park. L’orario di apertura delle casse, per il ritiro e l’acquisto dei biglietti, è fissato alle 16:00. Le porte apriranno alle ore 18:00 e il concerto dei Subsonica inizierà alle ore 21:15. I biglietti sono attualmente disponibili anche su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati, al prezzo è di 25 euro + diritti di prevendita (ed eventuali commissioni di servizio aggiuntive), posto unico in piedi. Il festival Bologna Sonic Park si terrà presso l’Arena Parco Nord di Bologna, situata in via Romita. La location è facilmente raggiungibile in auto e con i mezzi pubblici: bus linea 25 direzione Gomito, fermata capolinea Parco Nord. Ricordiamo che l’intera manifestazione punta alla sostenibilità, cercando di essere un evento a ridotto impatto ambientale. Al Bologna Sonic Park saranno eliminate le plastiche monouso e verrà introdotto l’impiego del bicchiere riutilizzabile al costo di 2 euro. L’impegno del festival sarà quello di garantire acqua gratuita per tutti, oltre a un efficiente servizio di ricambio, deposito e lavaggio dei bicchieri, il tutto senza dover fare code.

La possibile scaletta del concerto

Durante le date estive del tour 2019, i Subsonica presenteranno al pubblico il loro nuovo album “8”, pubblicato il 12 ottobre 2018. In scaletta, quindi, saranno sicuramente presenti brani estratti da quest’ultimo disco tra cui “Bottiglie rotte”, “Punto critico”, “Jolly Roger” e altri. Nel live non mancheranno le canzoni più famose della band torinese, con una particolare attenzione riservata alle tracce di “Microchip emozionale”, album che quest’anno compie 20 anni e verrà festeggiato in grande con quattro concerti-evento dedicati. Presenti in scaletta “Discolabirinto”, “Colpo di pistola”, “Il cielo su Torino”, “Liberi tutti”, “Strade”, ma anche hit del calibro di “Nuvole rapide”, “Nuova ossessione”, “Abitudine” e “Incantevole”. Di seguito riportiamo la scaletta seguita dai Subsonica durante i precedenti concerti estivi dell’8 tour; le canzoni presentate al live di Bologna potrebbero variare in base alle scelte della band.